Gli schermi curvi non sono apprezzati da tutti, quindi Corsair ha trovato una soluzione che potrebbe accontentare un numero maggiore di utenti.

L’azienda ha rivelato alla GamesCom un nuovo monitor da gioco ultrawide che può essere all’occorrenza piegato per diventare curvo.

Corsair presenta il monitor OLED ultrawide pieghevole da 45 pollici

Il monitor Xeneon Flex 45WQHD240 OLED adotta un pannello LG OLED ultrawide da 45 pollici con risoluzione 3440 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento di 240Hz è può essere incurvato tramite delle apposite maniglie poste a i lati.

La curvatura del display Xeneon Flex è regolabile dall’utente fino a una massimo di 800R per un’esperienza più avvolgente in ambito film e giochi, tuttavia è utilizzabile anche perfettamente piatto per attività come l’editing di foto o video.

Oltre alla possibilità di essere piegato, il pannello LG W-OLED del monitor vanta alcune specifiche impressionanti, come i tempi di risposta da grigio a grigio di 0,03 millisecondi e un tempo di accensione e spegnimento dei pixel di 0,01 millisecondi, il tutto a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz con compatibilità G-Sync di NVIDIA e FreeSync Premium di AMD.

Il pannello raggiunge inoltre una luminosità di picco di 1000 nit ed è ottimale per la visualizzazione di contenuti HDR, proponendosi come uno dei pannelli da gioco più vividi sul mercato.

Le porte I/O posteriori sono posizionate sulla base e includono uscite DisplayPort e HDMI, tuttavia il monitor offre anche porte USB 3 e jack audio frontali.

Corsair non ha ancora rivelato tutti i dettagli del monitor Xeneon Flex 45WQHD240 OLED e si è limitata a menzionare un generico inizio 2023 come possibile data di rilascio, tuttavia la società ha annunciato che condividerà tutti i dettagli del prodotto entro la fine dell’anno.

