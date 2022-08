Continuano i lavori in corso per il team di sviluppo di WhatsApp che ha recentemente introdotto alcune novità per il client iOS della popolare app di messaggistica: tra queste figurano una nuova possibilità per gli amministratori di un gruppo, che potranno cancellare un messaggio per tutti i membri dello stesso, e l’introduzione, al pari della controparte per Android, degli aggiornamenti di stato nella lista delle chat, giunto con la versione 22.18.0.70 di WhatsApp Beta per iOS.

Negli ultimi due giorni, il team di WhatsApp ha rilasciato altrettante nuove versioni beta per la propria app, destinate ai fortunati utenti che partecipano al Programma TestFlight beta, attualmente al completo da oltre un anno e due mesi: se con la versione 22.18.0.71 in anteprima è stata rilasciata ad alcuni beta tester una funzionalità già apparsa in precedenza e legata alle reazioni, dalla più recente versione 22.18.0.72 emergono i lavori in corso relativi ad una funzionalità in fase di sviluppo che riguarda le chat di gruppo. Scopriamo le ultime novità dell’app, scovate dal puntualissimo portale specializzato WaBetaInfo.

WhatsApp Beta per iOS: novità per le reazioni

Con la versione 22.18.0.71 di WhatsApp Beta per iOS, alcuni beta tester stanno ricevendo una piccola novità che va ulteriormente ad ottimizzare le reazioni.

Nello specifico, gli utenti che ricevono questa novità noteranno una piccola differenza rispetto al passato: quando l’ultima azione di una conversazione è la ricezione di una reazione ad un messaggio, l’anteprima della conversazione nella lista delle chat mostrerà proprio questa azione; ad esempio, affidandoci allo screenshot seguente, si può notare che l’interlocutore ha reagito con un cuore verde al messaggio “WaBetaInfo”.

Gli utenti che eseguono la versione stabile di WhatsApp per iOS o che eseguono la versione beta ma non hanno ricevuto la novità (in rilascio lato server e quindi svincolata dagli aggiornamenti dell’app), in una situazione come quella sopra descritta, continuerebbero a vedere l’ultimo messaggio inviato o ricevuto all’interno della conversazione, quando consultano la lista delle chat.

Foto profilo nelle chat di gruppo: WhatsApp Beta per iOS ne anticipa l’arrivo

Tra le due novità di cui vi stiamo parlando, questa si configura sicuramente come quella più interessante.

Con l’obiettivo di andare ad ottimizzare le chat di gruppo, WhatsApp non si limita ad arricchire le possibilità a disposizione degli utenti ma punta a migliorarne la fruibilità: lato annunci, una delle più attese novità donerà agli utenti la possibilità di creare sondaggi, una funzionalità attualmente in fase di sviluppo. Lato fruibilità, invece, il team di sviluppo sta lavorando ad una novità chiesta a gran voce, da sempre, da molti utenti che giornalmente utilizzano l’app.

Dall’aggiornamento 22.18.0.72 di WhatsApp Beta per iOS è emerso che l’azienda abbia in programma di introdurre, all’interno delle chat di gruppo, le foto del profilo del partecipante che ha inviato un messaggio.

Quando la funzionalità verrà rilasciata ai beta tester, questi potranno quindi visualizzare le foto profilo degli altri partecipanti alla chat di gruppo accanto a tutti i messaggi in arrivo all’interno della stessa chat di gruppo, migliorando la visualizzazione e introducendo un ulteriore strumento per capire a colpo d’occhio con quale degli utenti stiamo interagendo.

Al pari della novità di cui parlavamo in precedenza, ovvero quella legata all’anteprima delle reazioni nella lista delle chat, non vi sarà modo di disabilitare questa funzionalità poiché sarà sempre abilitata per impostazione predefinita per tutti i partecipanti del gruppo (e non vi sarà nemmeno un’opzione, nelle impostazioni, per farlo).

La funzionalità appena discussa è in fase di sviluppo, pertanto non è arrivata nemmeno per quei fortunati beta tester che partecipano al Programma TestFlight beta di WhatsApp per iOS: non è chiaro, quindi, quando potrà arrivare sulla versione stabile dell’app. Dovrebbe arrivare prima, invece, la novità discussa in precedenza e relativa alle reazioni.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, con l’ultimo slot per accedervi disponibile oltre un anno e due mesi fa. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

