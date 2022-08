Siete fan delle avventure del più famoso maghetto del cinema e allo stesso tempo vi piace collezionare LEGO? Preparatevi a rifarvi gli occhi con Hogwarts Express – Edizione del collezionista LEGO Harry Potter, il nuovo set in arrivo la prossima settimana nei LEGO Store e su LEGO.com.

Un set maestoso in tutti i sensi

Ancora volta i designer del Gruppo LEGO, guidati dal Master Designer Marcos Bessa, hanno realizzato un lavoro stupefacente, utilizzando 5.129 pezzi per realizzare una replica fedele del famoso treno che accompagna gli studenti alla scuola di magia. L’edizione speciale è davvero maestosa, come testimonia l’enorme numero di pezzi utilizzati: 118 centimetri di lunghezza, 20,8 di larghezza e 26,8 di altezza, uno dei set più grandi mai realizzati dalla compagnia danese.

Il modello include la locomotiva a vapore, posizionata sui binari che fungono da base, una leva per azionare le ruote motrici, un tender per il carbone e un vagone per i passeggeri, illuminato con mattoncini luminosi, insieme a una replica del binario 9 ¾ che può essere posizionato in diversi punti del set.

A rendere ancora più completo il set ci pensano le venti minifigure, ispirate a quattro momenti iconici della serie, con la possibilità di ricreare alcune delle scene più famose della saga. Troviamo Harry, Ron e Hermione del primo film, Hermione, Harry, Ron, Lupin e un Dissennatore dal terzo titolo, Luna, Draco Malfoy e Harry dal sesto episodio, Harry e Ginny con i figli Albus Severus, Lily Luna e James Sirius dall’ultimo episodio, oltre a un paio di studenti delle case Corvonero e Tasssorosso.

Marcos Bessa, Master Designer LEGO, ha commentato: “I film di Harry Potter da sempre accendono in tutti la scintilla della magia. Quando abbiamo lavorato a questo set, l’intento era proprio quello di dare vita a diversi momenti dei film. Che sia il primo incontro del magico trio sul treno o le altre scene dei capitoli successivi, questo modello risveglia tutti i ricordi incantati della saga”.

Il set Hogwarts Express – Edizione del collezionista LEGO Harry Potter sarà in vendita dal 31 agosto su LEGO.com e nei LEGO Store a 499,99 euro e a partire dal primo gennaio 2023 sarà possibile acquistarlo anche presso IBS e Feltrinelli.