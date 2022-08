Razer presenta un nuovo mouse pensato per il gaming, aggiornando l’iconica linea DeathAdder: si tratta di Razer DeathAdder V3 Pro, che può contare sul sensore ottico Focus Pro 30K, HyperSpeed Wireless e su uno chassis di nuova generazione dal design ergonomico. Scopriamolo insieme e diamo uno sguardo al prezzo di vendita consigliato per l’Italia.

Ergonomia perfezionata e tecnologie all’avanguardia: ecco Razer DeathAdder V3 Pro

Razer DeathAdder V3 Pro è l’ultima versione della linea di mouse da gaming più venduta dall’azienda californiana (più di 15 milioni di mouse venduti). Combina tecnologie proprietarie come Razer HyperSpeed e la nuova Razer HyperPolling con un rinnovato design ancora più ergonomico, che potrebbe consentire al prodotto di diventare il miglior alleato per il raggiungimento delle migliori prestazioni.

Nativamente supporta un polling rate di 1000 Hz, con intervalli di polling di 1 ms, ma con l’aggiunta del dongle HyperPolling Wireless esegue il polling in modalità wireless a intervalli di 0,25 ms, con una frequenza quattro volte superiore rispetto al passato e quattro volte più veloce rispetto alle velocità standard. Tutto ciò consente un tracciamento più fluido, aggiornamenti più costanti e una bassissima latenza di clic wireless: nelle partite competitive ogni ms può fare la differenza.

V3 Pro offre comode scanalature e ridotte svasature sui lati per offrire una presa migliore e un maggiore supporto per la mano, abbinate a una forma perfezionata e pensate per garantire comfort, tattilità e leggerezza. Altre modifiche riguardano la rotella di scorrimento, i pulsanti e il supporto per il palmo della mano, che sono stati rialzati per fornire una maggiore accessibilità.

Previous Next Fullscreen

L’anima del nuovo prodotto è costituita dal sensore ottico Razer Focus Pro 30K, che offre una precisione di risoluzione del 99,8% e una serie di funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale come Smart Tracking, Motion Sync e Asymmetric Cut-off. In più, a bordo abbiamo la terza generazione di Optical Mouse Switch, che elimina il rischio di doppi clic involontari e azzera il “debounce delay”. Il ciclo di vita è di almeno 90 milioni di clic.

“Sin dal lancio, Razer ha collaborato con i professionisti degli esport per perfezionare il DeathAdder e trasformarlo in un mouse da competizione davvero formidabile“, dichiara Flo Gutierrez, Director of Global Esports di Razer. “Con il DeathAdder V3 Pro, abbiamo prodotto la versione più avanzata, ultraleggera ed ergonomica di sempre, mantenendo fede alla reputazione del DeathAdder, un device capace di offrire un vantaggio senza pari sugli avversari“.

Il nuovo mouse è più leggero del 25% rispetto al predecessore (si scende a 63/64 grammi in base alla colorazione) e vanta una durata della batteria fino a 90 ore. Una volta a secco, basta utilizzare il cavo di ricarica USB Type-C Razer Speedflex in dotazione.

Prezzo e uscita

Razer DeathAdder V3 Pro è disponibile sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati nelle colorazioni Black e White al prezzo consigliato di 159,99 euro. Per il Razer HyperPolling Wireless Dongle sono richiesti altri 34,99 euro, ma potete risparmiare con il bundle in preordine sul sito, che consente di acquistarli entrambi a 177,50 euro (anziché 194,98).

Potrebbe interessarti: Recensione ASUS ROG Chakram X