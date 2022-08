Sembra che Google sia pronta a lanciare un nuovo modello aggiornato del suo router Nest WiFi, dotato di Wi-Fi 6E, Bluetooth Low Energy e radio di rete Thread mesh. Considerando che un dispositivo con numero modello A4R-G6ZUC (simile al codice del precedente modello) è apparso nel database FCC, è lecito aspettarsi che possa essere lanciato entro la fine dell’anno.

Un sistema di sei antenne per il prossimo router Google Nest

Sembra che la versione aggiornata del router Google Nest, in arrivo presumibilmente entro la fine dell’anno, possa vantare un nuovo sistema interno composto da sei antenne:

2 antenne dual band da 2,4 GHz / 5 GHz per BT, Thread, Wi-Fi primario a 5 GHz

2 x 5 GHz diversità Wi-Fi

2 antenne dual band da 2,4 GHz / 6 GHz per Wi-Fi

Come potete notare, a differenza degli attuali router Wi-Fi 6, qui è presente una nuova banda a 6 GHz (insieme alle canoniche da 2,4 GHz e 5 GHz), il suo scopo è ridurre le interferenze del segnale e fornire velocità più elevate per la connessione di dispositivi compatibili. In realtà anche non disponendo di dispositivi in grado di connettersi a questa banda, può comunque essere utilizzata per eliminare parte del rumore di rete, aumentando le prestazioni degli altri dispositivi collegati.

Le informazioni non sono molte al momento, visto che Google sembra aver chiesto alla FCC di mantenere riservati i dettagli del nuovo router per i prossimi sei mesi, motivo per cui come già detto, si potrebbe ipotizzare un lancio del prodotto entro la fine dell’anno, magari in occasione di un evento dedicato.

In copertina Google Nest WiFi

