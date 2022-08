Intel ha annunciato che non supporterà più in modo nativo le DirectX 9 (DX9) su GPU dedicate Arc e Xe e grafica integrata con le CPU di 12a generazione, in quanto si affiderà all’emulazione tramite DirectX 12. Questo potrebbe avere delle conseguenze per i fan del retrogaming su PC.

Intel termina il supporto nativo per DirectX 9 su Arc e Xe dopo 20 anni

In altre parole le moderne GPU Intel non disporranno di driver dedicati per i vecchi giochi che girano utilizzando esclusivamente le DX9, ma secondo quanto riportato sulla pagina di supporto dovrebbe essere possibile giocarci anche su hardware più recente tramite DX9On12.

Questo potrebbe causare dei bug con i titoli storici e ora la responsabilità delle ottimizzazioni dei giochi DirectX 9 passa da Intel a Microsoft.

Vale la pena ribadire che questo riguarda solo la linea di GPU Arc e i processori di 12a generazione con grafica integrata Xe, poiché le CPU Intel di undicesima generazione continueranno ad avere il supporto nativo per DX9, tuttavia Intel sottolinea che se abbinato a una GPU Arc, il supporto nativo verrà a mancare, a meno che l’utente non forzi il sistema per utilizzare la grafica integrata.

Sembra quindi che i retrogamer con hardware moderno dovranno sperare che i vecchi giochi continueranno a funzionare come dovrebbero.

Leggi anche: Migliori schede video di Agosto 2022, ecco le migliori che abbiamo selezionato