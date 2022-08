Xiaomi lancia la nuova NO IVA WEEK. Si tratta di una nuova campagna promozione accessibile tramite lo store ufficiale di casa Xiaomi che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare uno sconto extra sui prodotti già in offerta grazie all‘azzeramento dell’IVA. La promozione si estende a tutto l’ecosistema di casa Xiaomi con tante offerte da sfruttare per acquistare i prodotti tech dell’azienda a prezzo ribassato. La NO IVA WEEK di Xiaomi continuerà fino al prossimo 14 di agosto. Le offerte da cogliere al volo sono numerose. Ecco le migliori proposte:

Parte la NO IVA WEEK sullo store Xiaomi: ecco le migliori offerte

La nuova promozione NO IVA WEEK dello store di Xiaomi ci offre l’occasione di poter acquistare i prodotti dell’azienda a prezzo scontato, beneficiando di un’ulteriore riduzione rispetto alle offerte in corso grazie all’eliminazione dell’IVA. Gli sconti coinvolgono tutta la gamma di prodotti Xiaomi. Oltre alle offerte per gli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, infatti, lo store propone diverse offerte da cogliere al volo.

Ecco, ad esempio, alcuni dei migliori Smart TV proposti in offerta con la NO IVA WEEK:

In sconto ci sono anche i prodotti “Smart Life” della gamma Xiaomi come smartwatch, cuffie TWS e altri indossabili. Ecco alcune delle migliori proposte:

I prodotti in sconto evidenziati in precedenza sono solo alcuni esempi delle tante offerte della NO IVA WEEK dello store di Xiaomi che mette a disposizione la spedizione gratuita per tutti gli ordini con importo superiore a 35 euro. Durante questa settimana di sconti, per gli utenti ci sarà la possibilità di sfruttare Flash sale e offerte speciali di vario tipo su tutta la gamma di prodotti di casa Xiaomi. Per un quadro completo sulle offerte è possibile seguire il link riportato qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte della NO IVA WEEK dello store Xiaomi <<