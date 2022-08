Anche se il caldo dei giorni scorsi ha fatto passare la voglia di pedalare anche ai cicloamatori più incalliti, si avvicina una stagione più fresca e con essa anche chi soffre molto il caldo potrà tornare a pedalare, anche per le strade delle città. E per chi è fuori allenamento c’è la possibilità di “ripiegare” su una bici a pedalata assistita per superare più agevolmente le asperità del terreno.

Oggi vi proponiamo due modelli, venduti da Gogobest, diametralmente opposti tra di loro, uno pensato soprattutto per l’uso cittadino e uno invece pensato per chi pedala sulle strade, bianche o asfaltate, e vuole un modello più curato dal punto di vista estetico. Per entrambi ci sono ottimi sconti, che andiamo subito a illustrare.

AVAKA R1

AVAKA R1 è una bici da strada nata soprattutto per l’asfalto e la velocità, come testimonia il profilo alto dei cerchi su cui sono montati copertoni 700x32C con profilo fluorescente, per migliorare la visibilità notturna. La bici è dotata di un motore elettrico da 1250 watt che, nel pieno rispetto delle attuali norme, interviene fino a 25 Km/h (pedalando) disattivandosi a velocità superiori. Grazie alla batteria da 36V/9A è in grado di coprire fino a 80 Km, anche se si tratta di un dato che risente pesantemente delle pendenze affrontare e del peso del ciclista.

Disponibile nelle colorazioni verde, gialla o blu, AVAKA R1 dispone di freni a disco meccanici su entrambe le ruote, sospensione frontale, cambio Shimano a 7 velocità con corona anteriore 52T, che ne denota la vocazione corsaiola. Non manca un cavalletto, ideale per le pause e sul manubrio è presente un ampio schermo LCD a colori e ad alta definizione per conoscere in tempo reale tutti i dati, dall’autonomia al rapporto utilizzato, dalla velocità alla distanza percorsa.

A differenza di altre bici di produzione asiatica, che arrivano con un controllo per utilizzare la bici in modalità pure electric, la soluzione che vi proponiamo non dispone di questa modalità, che ricordiamo può essere utilizzata in Italia solo in aree private e non su strade pubbliche.

Potete acquistare AVAKA R1 su Gogobest, uno degli store online europei più famosi e apprezzati, al prezzo di 979,99 euro (invece dei 1.799,99 euro di listino) utilizzando il codice H6N115 che vi toglie 120 euro dal precedente prezzo promozionale. La spedizione è gratuita ed essendo effettuata da un magazzino europeo non ci saranno costi aggiuntivi o dazi doganali.

Acquista AVAKA R1 su Gogobest a 979,99 euro

Niubility B14

Decisamente diversa è invece Niubility B14, bici elettrica pensata espressamente per la mobilità urbana. È pieghevole, compatta, dotata di un portapacchi posteriore e di doppio ammortizzatore, per assorbire al meglio le tante asperità che costellano le strade cittadine.

È dotata di un potente motore da 400 watt a cui è affiancata una batteria da 48C/15 Ah, che permette alla bici di raggiungere i 25 Km/h, limite imposto dalla legge italiana, e di raggiungere in condizioni favorevoli i 100 chilometri di autonomia. Grazie al motore da 400 watt è possibile raggiungere la velocità di 25 Km/h in meno di 5 secondi, davvero un’ottima spinta, mentre i tempi di ricarica della batteria ammontano a meno di sei ore.

Oltre all’ampio display, che permette di conoscere in tempo reale velocità, autonomia residua, rapporto utilizzato, distanza percorsa e molto altro, è possibile utilizzare lo smartphone, su cui installare la companion app, che permette di bloccare la bici da remoto, accendere le luci e molto altro.

Le ruote fat da 14 pollici assorbono al meglio le irregolarità del fondo stradale e l’ammortizzatore posteriore offre una esperienza di guida decisamente confortevole. Ottimo anche il portapacchi posteriore, in grado di sorreggere fino a 120 Kg di peso, ideale per portare uno zaino o altri pacchi in giro per la città senza alcun problema.

Molto comoda, per chi utilizza i mezzi pubblici o fa parte del percorso in auto, la possibilità di piegare la bici, per agevolarne il trasporto in ogni situazione. Grazie all’attuale promozione di Gogobest potete portarvi a casa Niubility B14 a soli 629,99 euro (prezzo di listino 899,99 euro) utilizzando il codice DASWM6, con una luce posteriore in omaggio. Il prezzo include le spese di spedizione dai magazzini europei, senza quindi che vengano applicate tasse aggiuntive (l’IVCA è già inclusa) o dazi doganali.

Acquista NIUBILITY B14 su Gogobest a 629,99 euro

