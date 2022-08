Vi piacciono gli smartwatch ma non volete spendere una follia per acquistarne uno? Oggi vi proponiamo AW18, un orologio che trovate in vendita su Cafago, store online che spedisce anche nel nostro Paese. Il look ricorda quello di un Apple Watch, ma il prezzo è decisamente più accessibile per tutte le tasche. Disponibile in cinque diverse colorazioni, offre una ricca serie di funzioni che andiamo subito a scoprire.

Lo smartwatch AW18

Partiamo dallo schermo da 1,69 pollici con una risoluzione di 140 x 280 pixel, più che sufficienti per leggere senza problemi qualsiasi testo visualizzato. Il cinturino da 20 millimetri è realizzato in uno speciale silicone che non dovrebbe creare problemi alla pelle, anche nelle situazioni di utilizzo più intenso (vale la pena di ricordare la certificazione IP68 per utilizzarlo praticamente ovunque).

Non manca ovviamente un misuratore del battito cardiaco, in grado inoltre di rilevare sia la pressione sanguigna che la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) per fornire un quadro sempre preciso dello stato di salute. è ovviamente presente la connettività Bluetooth, per collegare lo smartwatch al proprio smartphone e ricevere le notifiche dalle app, ma anche rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Previous Next Fullscreen

Non mancano ovviamente le funzioni dedicate al fitness, come la misurazione della qualità del sonno, il conteggio dei passi percorsi o delle calorie consumate, con la possibilità di consultare i dati raccolti sul proprio smartphone, tramite la companion app da scaricare gratuitamente dal Play Store. La batteria integrata da 220 mAh permette di raggiungere una settimana di autonomia, un risultato davvero apprezzabile, soprattutto se comparato con i modelli più costosi in commercio.

È possibile registrare i dati di dieci diverse tipologie di sport, come corsa, camminata, ciclismo, nuoto, calcio e molto altro. Il pulsante, posto sul lato destro della cassa, permette di scorrere tra le varie schermate, effettuare zoom e controllare numerose operazioni. Sono infine presenti decine di diversi quadranti per adattare l’aspetto dello smartwatch alle proprie necessità.

Potete acquistarlo su Cafago a 25,91 euro, prezzo che include IVA, spese di spedizione dalla Cina ed eventuali dazi doganali. Cinque i colori tra cui scegliere: blu, nero, verde, oro e argento.

Acquistare AW18 su Cafago

Informazione Pubblicitaria