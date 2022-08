Cambiare PC diventa ancora più conveniente grazie alla nuova promozione dell’Acer Store che mette a disposizione degli utenti la possibilità di ottenere un rimborso di 100 euro con il trade in di un vecchio PC, di qualsiasi marca, purché funzionante e dotato di caricatore. Si tratta di una promozione che può essere sommata a qualsiasi offerta in corso sull’Acer Store che, proprio da questa settimana, ha avviato una nuova serie di promozioni speciali dedicate ai notebook e ad altri prodotti del brand. Ecco tutti i dettagli per sfruttare la promo sul trade in ed ottenere un rimborso di 100 euro sull’acquisto di un nuovo PC.

Con Cambia il Tuo PC diventa ancora più conveniente acquistare un notebook Acer dallo store ufficiale

Scegliere un notebook Acer sullo store ufficiale è ancora più conveniente. La promozione Cambia il Tuo PC, infatti, consente a tutti gli utenti che effettuano l’acquisto di un nuovo PC dall’Acer Store di poter ottenere un rimborso di 100 euro. Tale rimborso sarà riconosciuto a seguito della restituzione di un vecchio PC funzionante e dotato di caricatore.

La procedura da seguire è davvero semplicissima. Come prima cosa è necessario scegliere e acquistare un nuovo notebook dallo store Acer. Per sfruttare la promozione è necessario completare un acquisto di importo minimo di 500 euro. Da notare, però, che è possibile sfruttare qualsiasi promozione in corso sullo store.

Di conseguenza, ad esempio, si potrà acquistare un notebook con un prezzo di listino di 1000 euro che viene scontato a 800 euro da una promozione dello store. La spesa per l’utente che aderisce alla promozione Cambia il Tuo PC si ridurrà ulteriormente grazie al rimborso di 100 euro (l’importo è completamente indipendente dal modello acquistato o da quello restituito, purché sia funzionante).

Una volta acquistato il nuovo notebook Acer è necessario compilare il modulo di registrazione che trovate al link qui di seguito. Effettuato questo step preliminare, Acer invierà all’utente un documento di spedizione gratuito per la restituzione di un PC usato (funzionante e munito di caricabatterie). È necessario avviare la richiesta entro 30 giorni dall’acquisto del nuovo PC.

Una volta ricevuto il laptop, Acer provvederà ad inviare all’utente un rimborso di 100 euro (da accreditare sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto del PC). Se il PC usato inviato ad Acer non dovesse essere idoneo (perché non funzionante, ad esempio), il rimborso non sarà riconosciuto e il dispositivo verrà smaltito. Per saperne di più potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

Le offerte dell’Acer Store per un nuovo notebook: sconti fino a 300 euro

La promozione Cambia il Tuo PC di Acer arriva nel momento giusto. L’Acer Store, infatti, ha appena lanciato le nuove offerte Sconti di Fuoco che, fino al prossimo 17 di agosto, consentiranno a tutti gli utenti di acquistare un nuovo notebook Acer potendo sfruttare su di uno sconto fino a 300 euro. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo e se avete un usato da inviare ad Acer potete beneficiare di un rimborso di 100 euro che permette di portare lo sconto effettivo a 400 euro. Per l’elenco completo delle offerte potete fare riferimento al link qui di seguito:

