Il nuovo MacBook Air con chip M2 è stato salutato con affetto e riguardo sia dagli addetti ai lavori del mondo tech, che dagli appassionati. A differenza del suo sodale Pro 13″, è un prodotto tutto nuovo e al passo coi tempi, col solo “problema” del prezzo un po’ troppo elevato rispetto alle attese.

Che sia il vecchio MacBook Air M1 a essere troppo economico, o che viceversa sia il nuovo a costare troppo dipende dai punti di vista, ma la buona notizia è che ora, a distanza di qualche settimana dalla disponibilità, comincia a scendere, seppur di poco.

MacBook Air M2 è in offerta su Amazon, da Euronics e Unieuro

Dunque, Amazon, Euronics e Unieuro hanno infatti messo online nelle ultime ore delle offerte che permettono di risparmiare qualcosa sull’acquisto del nuovo MacBook Air con chip Apple Silicon M2. Non siamo ai livelli delle offerte del Back to School e del settore Educational di cui vi abbiamo parlato in precedenza, intendiamoci, ma è già qualcosa.

Lo sconto, più o meno in tutti e quattro i casi è sull’ordine dei 50 euro per la versione base, quella con 256 GB di memoria interna, mentre di oltre 100 euro in meno per il modello da 512 GB. Nel caso in cui foste interessati e non voleste attendere ancora qualche settimana o mese per sconti più consistenti ecco i link diretti per acquistarli:

Dunque, nella configurazione di MacBook Air M2 con 512 GB si arrivano a risparmiare oltre 120 euro, il che non è affatto male considerando che si tratta di un prodotto arrivato sul mercato da un paio di settimane e per di più di Casa Apple (i cui prodotti non sono proprio soliti a particolari sconti).

