Quella tra l’assistente virtuale Google Assistant e la piattaforma di automazione IFTTT è un’integrazione che ha viaggiato di pari passo con la crescita e l’evoluzione della smart home, ma adesso sta cambiando e richiederà un’opera di adattamento da parte degli utenti che non vorranno rinunciare a tale comodità.

In ragione di questo cambiamento — che in realtà parte da Google Assistant e tocca tutti i servizi di terze parti —, si renderà necessario riconfigurare per intero il servizio, inoltre alcune funzioni verranno rimosse del tutto.

Google Assistant e IFTTT: novità per gli utenti

Già nei giorni addietro gli utenti possessori di smart display e smart speaker con Google Assistant, di fronte all’utilizzo di funzioni di IFTTT, hanno iniziato a sentire messaggi di questo tipo:

A proposito, ci saranno alcune modifiche imminenti a questa integrazione IFTTT. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro assistenza dell’Assistente Google.

La pagina di supporto di Google è stata prontamente aggiornata e la trovate a questo link. In apertura della stessa, il colosso di Mountain View fa sapere che da settembre i servizi di terze parti come IFTTT verranno trasferiti su un’altra piattaforma, con la conseguenza che gli utenti dovranno riconnettere IFTTT all’app Google Home e ricreare oppure aggiungere nuovamente gli Applet desiderati.

IFTTT ha informato gli utenti tramite un’e-mail, spiegando come il cambiamento sia stato voluto da Google e dando come riferimento la data del 31 agosto 2022.

In ragione di questa nuova versione dell’integrazione tra Google Assistant e IFTTT, la piattaforma di automazione ha già reso disponibile Google Assistant (V2), tuttavia la riconnessione andrà effettuata comunque manualmente in quanto non è disponibile una procedura di migrazione degli Applet esistenti. IFTTT non ha tardato a mettere a disposizione degli utenti una guida per ricreare i propri Applet, eccone i passaggi principali:

Aprire l’applicazione Google Home sul proprio dispositivo Android o iOS. Dalla schermata principale Casa entrare nelle Impostazioni eseguendo un tap sull’icona dell’ingranaggio, scorrere in fondo alla pagina fino alla voce Funziona con Google e cercare IFTTT. In questo modo sarà possibile integrare IFTTT nell’app Google Home. Accedere al proprio account IFTTT. Aprire il sito o l’app di IFTTT per iniziare a creare e attivare degli Applet usando Google Assistant. La lista dei propri Applet con Google Assistant è accessibile a questo link. Iniziare a creare e attivare degli Applet con il nuovo servizio Google Assistant (V2) linkato sopra.

Tra gli altri cambiamenti, si segnala che:

Alcune frasi di attivazione personalizzate dovranno essere modificate per continuare a funzionare.

Ai fini dell’autenticazione, si dovrà necessariamente passare per l’app Google Home e per la relativa sezione Funziona con Google.

Le risposte personalizzate di Google Assistant a frasi di attivazione impostate dagli utenti tramite IFTTT non saranno più supportate.

I trigger di Google Assistant con possibilità di input variabile non saranno più supportati.

