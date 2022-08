È tempo di nuove offerte sull’ASUS Store che, fino al prossimo 24 di agosto, propone la promo Black Weeks Summer Edition. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare uno dei prodotti ASUS, come i notebook, i monitor o i componenti per PC, ad un prezzo fortemente scontato. Le offerte coprono buona parte della vasta gamma ASUS e le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Ecco le migliori promozioni disponibili con le offerte Black Weeks Summer Edition:

Partono le offerte Black Weeks Summer Edition di ASUS

La nuova serie di offerte lanciata dallo store di casa ASUS prende il via in queste ore e continuerà fino al prossimo 24 di agosto. Per gli utenti ci sono molteplici occasioni per fare un buon affare ed acquistare un notebook, un monitor o un altro prodotto della gamma ASUS con un prezzo agevolato. Per quanto riguarda i notebook, in particolare, ASUS propone sconti fino a 550 euro sui suoi prodotti.

Tra le migliori offerte a disposizione degli utenti c’è la possibilità di acquistare l’ASUS Zenbook 14 OLED (UM3402) in offerta a 1.019 euro invece di 1.099 euro. Questa versione dello Zenbook di casa ASUS può contare su processore Ryzen 7 5825U supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di storage SSD oltre che su di un display da 14 pollici con pannello OLED.

Tra i laptop ASUS in offerta con questa nuova tornata di sconti c’è l’ASUS Vivobook Pro 14 OLED proposto in offerta a 899 euro invece di 1.099 euro. Il notebook può contare sul processore Intel Core i5 11300H, scheda video NVIDIA GTX 1650, 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e su di un display da 14 pollici con pannello OLED con risoluzione 2.8K.

Da segnalare anche l’offerta dedicata ad ASUS ROG Strix G15 (2022) in sconto a 1.249 euro invece di 1.469 euro. Questa variante dell’apprezzato notebook da gaming di ASUS può contare sul processore Ryzen 7 6800H e sulla scheda video NVIDIA RTX 3050 con 4 GB di memoria dedicata. A completare le specifiche tecniche troviamo 16 GB di storage e 512 GB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con pannello IPS caratterizzato da risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz.

In tema di laptop da gaming, un’altra offerta da tenere d’occhio è quella dedicata all’ASUS ROG Strix G17 (2022) in sconto a 1849 euro invece di 1929 euro. Questo notebook ha processore Ryzen 7 6800H, scheda video NVIDIA RTX 3060, display da 17 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Per chi è in cerca di un’ultra-portatile c’è la possibilità di puntare sull’ASUS Vivobook 13 Slate OLED in offerta a 549 euro invece di 699 euro. Il dispositivo può contare su di un display OLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD e sul processore Intel Pentium N6000 supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di SSD. Il tablet può essere arricchito con tastiera e penna per una configurazione completa.

Tra i modelli più economici della gamma ASUS segnaliamo l’offerta dedicata all’ASUS Vivobook Go 14 Flip in sconto a 399 euro. Il notebook, all’occorrenza, può diventare un tablet grazie al display touch ed alla cerniera a 360 gradi. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Celeron N4500, un display Full HD da 14 pollici, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage eMMC.

I prodotti indicati in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante offerte proposte da ASUS con le promozioni Black Weeks Summer Edition. Per un quadro completo sulle promozioni in corso è possibile consultare il link che trovate qui di sotto. Ricordiamo che sui prodotti in offerta c’è la consegna gratuita ed anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna. Ecco, quindi, tutte le nuove offerte sulla gamma ASUS:

>> Scopri qui tutte le offerte Black Weeks Summer Edition di ASUS <<