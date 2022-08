Come si temeva qualche settimana fa, dallo scorso 31 luglio è entrato a far parte dell’elenco dei prodotti divenuti vintage anche il MacBook Pro con Touch Bar, il modello che la Casa di Cupertino presentava nell’ottobre del 2016. E fin qui non c’è poi nulla di particolarmente strano visto che, come al solito, Apple rende tali i prodotti la cui vendita è terminata da più di 5 anni. La stranezza, il paradosso abbiamo osato dire, risiede però nel fatto che quello stesso corpo, in versione da 13″, lo si trova evidenziato come “novità” nel sito web di Apple, tanto nella categoria “Mac”, quanto nella pagina “Store”.

D’accordo, c’è il nuovo chip Apple Silicon M2, direbbero in molti, ma il notebook è sempre lo stesso in ogni altro suo aspetto, un portatile che fa certo strano leggere come vintage e nel contempo come novità. Un po’ come accadde a fine inverno con iPhone SE 2022, d’altronde, un telefono oggi decisamente fuori fuoco e calato nello stesso design di iPhone 6, anche lui parte della lista dei prodotti vintage di Apple.

Fra i nuovi vintage di Apple, c’è anche il MacBook Pro con la touch bar

Al di là delle polemiche e delle critiche, certo legittime e doverose, ma di cui abbiamo già ribadito nella nostra video recensione del “nuovo” MacBook Pro 13″ M2, vale la pena cogliere l’occasione per dettagliarvi il nuovo elenco dei prodotti vintage di Apple, aggiornata proprio nei giorni scorsi: il 31 luglio.

Sono dieci i nuovi modelli che entrano a far parte della lista in questione, fra MacBook, iMac e iPad:

MacBook (12-inch, inizio 2016)

MacBook Air (13-inch, inizio 2015)

MacBook Pro (13-inch, inizio 2015)

MacBook Pro (13-inch, 2016, due porte Thunderbolt)

MacBook Pro (13-inch, 2016, quattro porte Thunderbolt)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

iMac (21.5-inch, fine 2015)

iMac (27-inch, Retina 5K, fine 2015)

iPad Pro (9,7-inch Wi-Fi)

iPad Pro (9,7-inch Wi-Fi + Cellular)

Per inciso, vi ricordiamo che Apple considera vintage i prodotti che non sono più in vendita da più di 5 anni e da meno di 7. Quest’ultimo è il termine alla scadenza del quale i dispositivi vengono bollati come obsoleti: Apple ne interrompe l’assistenza hardware, ad eccezione dei notebook Mac, idonei all’estensione del periodo di riparazione per la sola batteria. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare la pagina dedicata del sito web di Apple.

In copertina MacBook Pro 13″ M1 (qui la recensione video e testuale)

Forse ti sei perso: Recensione Apple MacBook Air M2: molto meglio di Air M1 ma a che prezzo