Ammonta a 750mila euro la sanzione comminata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nei confronti di Google in qualità di controllante di YouTube, 50mila più di quella elevata nei confronti di Top Ads Ltd. Il motivo del provvedimento è rappresentato dalla violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, stabilito dall’articolo 9 del decreto Dignità.

È stata la stessa Autorità a ricordare nel comunicato emesso che si tratta della prima volta in assoluto che tale misura viene adottata nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video (video sharing platform o Vsp). La multa è in pratica stata decisa in risposta al consenso fornito da Google per la diffusione di pubblicità vietata, relativa a giochi in cui sono previste vincite in denaro.

L’attività istruttoria condotta nell’occasione ha in pratica accertato la violazione della norma non solo da parte del soggetto che ha creato il contenuto, ovvero la società Top Ads Ltd, tramite il proprio sito e i canali Spike su YouTube, ma anche da YouTube. Proprio quest’ultima, che è una filiazione di Google, a giudizio di AGCOM non ha messo in opera alcun genere di iniziativa tesa a rimuovere i contenuti illeciti diffusi con modalità massive sulla propria piattaforma da Spike, azienda con la quale aveva in precedenza stipulato un contratto specifico di partnership, affidandogli lo status di “partner verificato”.

L’opera di contrasto esercitata da AGCOM non è peraltro limitata alla sanzione amministrativa pecuniaria. L’Autorità ha infatti preteso l’immediata rimozione di ben 625 contenuti illeciti da YouTube e dal sito spikeslot.com entro e non oltre un termine di sette giorni. Inoltre, anche in questo caso per la prima volta, ha vietato la diffusione e il caricamento di video analoghi contenuti. Nel deciderlo ha fatto esplicito riferimento alle più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Per Google non si tratta comunque del primo incidente di questo genere. Come ricordato dalla stessa AGCOM, infatti, l’azienda di Mountain View era già stata sanzionata per 100mila dollari il 22 ottobre del 2020. Anche in quell’occasione il motivo del provvedimento è da individuare nella violazione del medesimo divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro messa in atto dal proprio motore di ricerca. Indice: Il commento del Codacons sui provvedimenti contro Google

La ludopatia in Italia, un problema sempre più evidente