Prende il via un nuovo Flash Weekend sul Samsung Shop. Da oggi e fino al prossimo 1° agosto, infatti, i prodotti disponibili sullo store ufficiale di casa Samsung sono acquistabili con uno sconto extra del 15%. La promozione si estende a tutta la gamma della casa coreana. Oltre a smartphone e tablet, quindi, è possibile acquistare a prezzo scontato i vari notebook della linea Galaxy Book, le cuffie TWS, i monitor, gli Smart TV e molti altri prodotti. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova promozione disponibile questo weekend sullo store della casa coreana:

È ancora Flash Weekend sul Samsung Shop: sconto extra con questo codice promozionale

Utilizzando il codice promozionale SAMSUNGFLASH è possibile ottenere uno sconto extra per l’acquisto dei prodotti disponibili sul Samsung Shop. Il codice va inserito in fase di check-out, nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali. L’inserimento del codice permetterà di ottenere uno sconto del 15% sul prezzo finale del prodotto. Da notare, inoltre, che con un bundle di 3 prodotti (di differenti categorie) è possibile ottenere uno sconto complessivo del 20%.

La promozione del Flash Weekend di Samsung si estende a tutta la gamma della casa coreana, dai notebook agli Smart TV passando per i monitor, gli elettrodomestici e gli smartwatch. Basterà inserire il codice promozionale per ottenere lo sconto extra sul prezzo visualizzato nel carrello che potrà sommarsi ad altre offerte in corso. Da notare, inoltre, che su tutti i prodotti proposti da Samsung sul suo Shop è possibile beneficiare della consegna gratuita.

Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna oppure sul finanziamento fino a 30 rate mensili a tasso zero e con prima rata a novembre 2022. Per tutte le offerte del Flash Weekend del Samsung Shop è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri le offerte del Flash Weekend del Samsung Shop <<