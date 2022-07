State cercando un monitor a cui collegare le telecamere a circuito chiuso della vostra abitazione? Vi serve un secondo schermo su cui visualizzare la chat di lavoro per lasciare libero il monitor principale? Volete una TV da avere in camera o nello studio per seguire gli eventi mentre lavorate? Non vi serve acquistare 3 tre prodotti diversi, con l’offerta odierna di TomTop potete avere tutto in un solo dispositivo.

Piccolo ma completo

Il monitor proposto da TomTop ha una diagonale da 10,1 pollici, con un pannello IPS LCD con risoluzione HD (1280 x 800) e la possibilità di supportare segnali in entrata in 1080P/1080i tramite il connettore HDMI. Propro la connettività è uno dei punti di forza di questo schermo, visto che oltre a un ingresso HMDI offre un connettore VGA, un ingresso RCA per audio e video, ideale dunque per le telecamere di tipo CCTV, ma anche una porta BNC per collegare un’antenna TV.

In questo modo potrete utilizzarlo per vari scopi, ad esempio come schermo secondario del PC o del portatile, magari per controllare le mail del capo, o i messaggi dei colleghi, ma anche per seguire una presentazione in video senza sprecare spazio prezioso sullo schermo principale.

Da sottolineare anche la presenza di speaker integrarti, così da poter ascoltare musica, video o i contenuti trasmetti dalla TC, qualora decideste di collegare il cavo antenna. La luminosità massima arriva fino a 400 cd/m2, con un contrasto di 400:1 e un tempo di risposta di 12 millisecondi.

Supporta sia l’ingresso NTSC che quello PAL, risultando quindi utilizzabile in tutto il mondo come TV. Nella confezione di vendita sono inclusi anche il cavo di alimentazione, un telecomando, un cavo BNC e un piedistallo regolabile.

Prezzo e disponibilità

Potete acquistare il monitor all’incredibile prezzo di 47,85 euro, con spedizione dai magazzini italiani per cui è richiesto un piccolo supplemento di 4,67 euro, per un prezzo finale di poco superiore ai 50 euro. Qui sotto trovate il link per l’acquisto su TomTop.

Informazione Pubblicitaria