Noto col nome in codice 16B1P3302, il nuovo monitor portatile di Philips è un bel prodotto per rapporto qualità – prezzo. Nasce come schermo ideale per lavorare in viaggio, perché proprio come gli altri dispositivi della tipologia cui appartiene, è leggero, reclinabile e pensato proprio per essere trasportato facilmente in borsa, nonostante la diagonale dello schermo non sia proprio contenuta: 15,6 pollici. Ma scopriamone meglio i dettagli, i prezzi e tutto il resto.

Caratteristiche e dettagli del monitor portatile Philips 16B1P3302

Come ogni monitor portatile che si rispetti, anche lui si presenta con una base reclinabile, un piedistallo che offre inclinazioni da 0 a 90 gradi e gli dona una grande flessibilità. Altro aspetto di primaria importanza lo schermo, un pannello IPS con retroilluminazione W-LED e diagonale da 15,6 pollici. Il rapporto di forma del monitor portatile Philips 16B1P3302 è un comune 16:9, la risoluzione è Full HD 1920 x 1080 pixel con frequenza d’aggiornamento a 75 Hz, tempo di risposta di 4 ms, 250 cd/m² la luminosità e contrasto di 700:1.

Per il resto, le specifiche ufficiali, che potete approfondire nei dettagli dalla pagina prodotto del sito web Philips, segnalano la presenza di un trattamento antiriflesso, di un’opacità al 25% di un angolo di visuale massimo di 170°, dell’sRGB, della presenza di una modalità LowBlu e dell’EasyRead per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Lato porte, il monitor portatile Philips 16B1P3302 è dotato di una USB C (modalità DisplayPort 1.4 Alt e DisplayLink) e di un ingresso/uscita audio. Non resta che parlare delle dimensioni e del peso: il dispositivo, con piedistallo incluso, sulla bilancia fa segnare 1,03 kg ed è largo 359 mm, alto 232 mm e spesso 119 mm, piedistallo che è incluso nella confezione di vendita insieme a una custodia di protezione e a un cavo da USB C a USB C/A Y.

Prezzi e disponibilità in Italia

Il monitor portatile Philips 16B1P3302, come anticipato, è già elencato nel sito web italiano del produttore, e in Italia arriva al prezzo di 239 euro. Ad oggi non è ancora disponibile né sul sito web ufficiale, né altrove. Ma si parla di un debutto sul nostro mercato entro luglio, quindi probabilmente arriverà a giorni, anche su Amazon.

