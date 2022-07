Prende il via oggi la nuova iniziativa GAME ON AMD. Si tratta di una campagna di offerte dedicate ai prodotti AMD che permetterà agli utenti di acquistare una delle schede grafiche RX 6000 Series oppure uno dei processori desktop Ryzen 5000 Series ad un prezzo particolarmente agevolato, grazie alle promozioni dei partner di AMD.

GAME ON AMD andrà avanti fino al prossimo 5 di agosto garantendo tante occasioni per passare ai prodotti dell’azienda con condizioni particolarmente agevolate. Chi sta valutando un aggiornamento dei componenti del proprio PC può, quindi, cogliere l’occasione per sfruttare una delle promozioni in corso. Vediamo i dettagli:

Partono le offerte GAME ON AMD: sconti per schede grafiche Radeon e processori Ryzen

Fino al prossimo 5 di agosto, grazie a GAME ON AMD, è possibile accedere ad una lunga serie di promozioni dedicate ai prodotti di casa AMD con la possibilità di ottenere sconti sulle CPU della linea Ryzen 5000 per desktop e sulle GPU della famiglia Radeon RX 6000. Le opportunità per acquistare un prodotto a prezzo vantaggioso non mancano di certo grazie alle tante offerte predisposte dai partner di AMD.

Anche Amazon partecipa a GAME ON AMD come partner dell’azienda proponendo una vasta gamma di offerte dedicate, in particolare, ai processori Ryzen per desktop. Da segnalare, ad esempio, il Ryzen 5 5600X in sconto a 216 euro invece di 305 euro oppure il Ryzen 7 5700G con grafica integrata in sconto a 266 euro invece di 355 euro. In offerta c’è anche il processore Ryzen 7 5800x con 3D V-Cache proposto a 481 euro invece di 536 euro.

Per tutte le offerte Amazon dedicate ai prodotti AMD è possibile sfruttare il link qui di sotto:

>> Scopri le offerte GAME ON AMD di Amazon <<

Tra i principali partner di AMD a partecipare alla campagna GAME ON AMD c’è lo store Next che offre svariate offerte di sicuro interesse su processori e schede video AMD. Tra le promozioni più interessanti troviamo uno sconto del 39% dedicato al Ryzen 9 5950X disponibile in offerta a 599 euro invece di 979 euro. Da tenere d’occhio anche l’offerta dedicata al Ryzen 7 5800X in offerta a 269,90 euro invece di 479 euro con il 44% di sconto.

Ottima offerta anche per il Ryzen 5 5600G. Il processore con (ottima) grafica integrata di AMD viene proposto a 149,90 euro invece di 295 euro con uno sconto del 50% sul prezzo. Da notare anche diverse offerte per le schede grafiche Radeon come la MSI Radeon RX 6650 XT in sconto a 499 euro e la MSI Radeon RX 6750 XT proposta a 629 euro. Tutte le GPU sono disponibili in pronta consegna.

Per scoprire tutte le offerte proposte da Next è possibile dare un’occhiata alla pagina dedicata alla promozione qui di sotto:

>> Scopri le offerte GAME ON AMD di Next <<

Tra i partner di AMD che aderiscono all’iniziativa c’è anche lo store AK Informatica che propone diversi processori Ryzen a prezzo scontato. Tra le offerte principali c’è il Ryzen 5600 proposto a 189 euro invece di 259 euro d il Ryzen 9 5900X in offerta a 459 euro invece di 589 euro. Per l’elenco completo delle offerte è possibile fare riferimento al link riportato qui di seguito:

>> Scopri le offerte GAME ON AMD di AK Informatica <<

Da valutare ci sono anche le offerte di Drako.it. Lo store propone diverse CPU Ryzen in offerta in occasione di GAME ON AMD. Tra gli sconti più interessanti c’è il Ryzen 7 5800X proposto a 419 euro invece di 549 euro e il Ryzen 9 5950X che viene offerto a 899 euro invece di 999 euro. L’elenco completo delle offerte è disponibile qui di seguito:

>> Scopri le offerte GAME ON AMD di Drako.it <<

La nuova campagna di offerte GAME ON AMD può contare su diversi store online che propongono offerte dedicate alle CPU e alle GPU di casa AMD. Per un quadro completo sulle offerte disponibili fino al prossimo 5 agosto è possibile fare riferimento direttamente al sito AMD:

>> Scopri tutte le promozioni GAME ON AMD <<