“Electric as you go” è una nuova iniziativa promossa da Stellantis che mira a invogliare e a dare una motivazione in più agli utenti per passare alle auto elettriche. L’arma è una formula di noleggio destinata a uno specifico target di utenti, ai francesi che desiderano dare indietro un veicolo diesel immatricolato prima del 2011 o uno a benzina pre-2006. Scopriamo insieme tutti i dettagli, in attesa di un eventuale debutto anche in Italia.

Il nuovo piano di Stellantis “Electric as you go”

Stellantis ha presentato il piano in questione nei giorni scorsi con un comunicato stampa che spiega a chiare lettere obiettivi e destinatari. Partiamo dalle finalità: “Electric as you go” mira a promuovere una mobilità più sostenibile, e a minor impatto ambientale, ovviamente. Come? Proponendo una nuova formula di noleggio di veicoli elettrici destinata per ora al mercato francese, ma presto disponibile anche in altri Paesi europei.

In sostanza la formula prevede un acconto iniziale a cui si aggiunge un canone mensile a partire da 110 euro al mese più un costo di utilizzo pari a 7 centesimi al chilometro (500 km minimi al mese). Le auto elettriche fra cui scegliere sono tre al momento: Peugeot e-208, Opel Corsa-e e il crossover Opel Mokka-e.

Come anticipato, ci sono tuttavia dei requisiti per poter accedere al piano in questione. I clienti che possono beneficiare dell’offerta “Electric as you go” sono coloro i quali danno in cambio un veicolo con motore termico: diesel immatricolato prima del 2011, a benzina prima del 2006.

Dunque, una soluzione alternativa per chi vuole sostituire la propria auto per provare a saggiare la nuova mobilità elettrica. Stellantis comunica che il parco di auto disponibili verrà ampliato prossimamente, e che la promozione stessa sarà presto disponibile anche in altri Paesi europei, in modalità e forme non per forza uguali alle dette per il mercato francese.

Al momento, il colosso dell’auto non ha annunciato ulteriori informazioni sui costi, sulle modalità e sui vincoli previsti, ma per maggiori dettagli, qui trovate il comunicato dedicato.

