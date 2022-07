La campagna Pronte & in Stock di NVIDIA si rinnova con un nuovo aggiornamento settimanale che mette a disposizione degli utenti nuove schede video RTX Serie 30 a prezzi convenienti. L’aggiornamento di oggi è davvero interessante. Con l’iniziativa Pronte & in Stock, infatti, NVIDIA mette a disposizione tre GPU di fascia alta firmate Zotac che possono rappresentare la scelta giusta per aggiornare il proprio PC con una scheda grafica ad alte prestazioni. Ecco i dettagli in merito alle nuove offerte al via oggi:

Continua l’iniziativa di NVIDIA che con Pronte & in Stock mette a disposizione degli utenti nuove schede video a condizioni convenienti ogni settimana, grazie al supporto di store partner. L’aggiornamento di oggi vede protagoniste le schede RTX firmate Zotac che vengono proposte a prezzo scontato dal rivenditore partner di NVIDIA, Next. Per gli utenti ci sono tre opzioni da sfruttare per aggiornare il proprio PC con una nuova GPU RTX Serie 30.

La prima opzione è rappresentata dalla Zotac RTX 3090 Trinity OC in offerta al prezzo di 1.449 euro. Si tratta di uno dei modelli più potenti dell’intera famiglia di schede video di NVIDIA che viene ora proposto ad un prezzo decisamente più accessibile che in passato e con disponibilità garantita dai magazzini Next.

C’è poi anche la possibilità di puntare sulla Zotac RTX 3080 Ti Trinity LHR in offerta a 1.279,90 euro che può rappresentare una soluzione ottimale per sfruttare appieno tutte le tecnologie RTX, dal DLSS al Ray Tracing, potendo sfruttare un’elevata potenza di calcolo.

A completare la gamma di novità di questa settimana di Pronte & in Stock di NVIDIA troviamo la Zotac RTX 3080 Trinity LHR 12 GB in offerta a 929,90 euro, l’opzione giusta per scendere al di sotto dei 1.000 euro di spesa senza rinunciare a tutta la potenza di calcolo necessaria per il gaming ad alta risoluzione e alle tecnologie RTX.

Tutte e tre le schede video di NVIDIA proposte da Next sono disponibili in pronta consegna. Effettuando l’ordine in questo momento, infatti, la spedizione è prevista per il 26 luglio con consegna nel giro di pochi giorni lavorativi. Da notare che su tutti i modelli proposti da Next è disponibile una garanzia di 24 mesi.

Le tre schede RTX saranno in offerta fino al prossimo 29 di luglio (o fino ad esaurimento scorte). Per il pagamento dell’ordine potete utilizzare qualsiasi carta di pagamento oppure optare per PayPal, per sfruttare anche il pagamento in 3 rate senza interessi, o ancora per il finanziamento online AGOS.

