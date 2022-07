In data odierna, mercoledì 20 luglio 2022, Open Fiber e AVM hanno registrato un accordo commerciale che porterà vantaggi a tutti i clienti in fibra ottica (FTTH) degli operatori partner che potranno sottoscrivere una nuova offerta con fibra FTTH a 2,5 Gbps comprensiva del prestante modem FRITZ!Box 5530 Fiber.

Le prestazioni della tecnologia di connessione, unite alle prestazioni del modem, permetteranno agli utenti di godere di una nuova esperienza di navigazione capace di mantenersi al passo con l’evoluzione tecnologica del mercato.

Open Fiber e AVM: fibra a 2,5 Gbps e modem FRITZ!Box incluso nell’offerta

Come anticipato in apertura, a seguito di un nuovo accordo commerciale tra Open Fiber, l’operatore wholesale only che sta realizzando la propria infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in Italia, e AVM, produttore tedesco leader nel settore dei dispositivi per il networking, gli operatori partner di Open Fiber potranno mettere a disposizione dei propri clienti una nuova e interessante offerta con connettività FTTH a 2,5 Gbps e modem AVM FRITZ!Box 5530 Fiber incluso.

Open Fiber continua a perseguire il proprio obiettivo di portare la connettività a banda ultra larga in tutto il Paese, e, in collaborazione con i propri partner, prosegue lo sviluppo tecnologico al fine di garantire agli utenti finali prestazioni ottimali con dispositivi all’avanguardia e servizi di connettività sempre migliori.

Di seguito riportiamo le parole di Domenico Dichiarante, Head of Operational Marketing di Open Fiber:

“Le applicazioni digitali più recenti e quelle che saranno sviluppate in futuro richiedono una grande quantità di banda e una connessione ultraveloce e stabile. A oggi, l’unica tecnologia in grado di raggiungere e superare il Gigabit è la fibra ottica FTTH. Open Fiber sta lavorando non solo per portarla in tutta Italia, ma anche per migliorare ulteriormente la qualità dell’infrastruttura che mettiamo a disposizione dei nostri 300 operatori partner, e la proficua collaborazione con AVM si inserisce in questo percorso.”

Il modem FRITZ!Box 5530 Fiber di AVM

In abbinata all’offerta FTTH a 2,5 Gbps i clienti dei partner di Open Fiber potranno usufruire, come detto, del modem FRITZ!Box 5530 Fiber di AVM.

Si tratta di un modem che può essere utilizzato direttamente su qualsiasi connessione in fibra ottica, dotato del recente standard Wi-Fi 6 Mesh con MU-MIMO, di una porta LAN da 2,5 Gigabit e di altre due porta LAN a 1 Gigabit.

Il FRITZ!Box 5530 Fiber può essere sfruttato come centro di riferimento per le connessioni in fibra ottica: il modem è capace di trasmettere la connessione in maniera parallela sulle bande di frequenza a 2,4 GHz e a 5 GHz e supporta il collegamento ai telefoni analogici, oltre che potere fungere come centralino per la smart home.

Sull’accordo tra AVM e Open Fiber si è espresso anche Giovanni Cristi, Head of Telco Italy & Senior Busness Development Manager di AVM Italia:

“Si tratta di una collaborazione a livello europeo per facilitare e promuovere la diffusione della banda larga FTTH a 2,5Gbps da parte degli operatori retail che possono fornire il servizio agli utenti finali molto rapidamente e con tutti i benefici di una produzione ‘locale’. Infatti, i nostri FRITZ!Box sono tutti Made in Europe e permettono una commercializzazione veloce delle nuove tecnologie. È un orgoglio per AVM aver messo a punto questa offerta con l’obiettivo di offrire la miglior customer experience di navigazione Wi-Fi. Tutti i prodotti AVM sono studiati con una particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e privacy dei dati e anche dei brevetti. Il nostro sistema operativo FRITZ!OS permette, ad esempio, di configurare facilmente e in italiano il parental control, il firewall integrato e la priorità dei dispositivi connessi. Inoltre, i nostri prodotti sono costantemente aggiornati senza costi aggiuntivi.”

