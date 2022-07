A distanza di due anni dal lancio ufficiale, Sky Wifi, la gamma di offerte per la connessione Internet casa di Sky, conquista un importante premio che ne certifica il valore. Sky Wifi, infatti, si è aggiudicata il premio Speedtest Award di Ookla caratterizzandosi come la rete fissa più veloce d’Italia in base ai dati raccolti nel corso del primo semestre del 2022. Nei test eseguiti da Ookla, infatti, la rete di Sky Wifi si è dimostrata nei fatti come la più veloce in Italia staccando nettamente la concorrenza e conquistando la prima posizione sia per velocità in download che per velocità in upload. Ecco tutti i dettagli:

Sky Wifi offre la connessione di rete fissa più veloce in Italia e conquista lo Speedtest Award di Ookla

La classifica di Ookla certifica la qualità e le prestazioni della rete fissa Sky Wifi. La proposta dell’operatore, infatti, è la prima in assoluto in Italia a raggiungere e superare uno Speed Score di 100 punti nel test di Ookla. Come annunciato oggi, infatti, Sky Wifi ha totalizzato 100,48 punti conquistando la prima posizione in Italia e staccando nettamente la concorrenza. Nei test eseguiti da Ookla, inoltre, Sky Wifi ha totalizzato i valori più elevati in Italia sia per la velocità in download che per la velocità in upload, pari, rispettivamente, a 445 Mbps e 280 Mbps.

Come evidente anche dall’immagine qui di sotto, che riassume i risultati dei test di Ookla per il primo semestre del 2022, Sky WiFi ha staccato nettamente la concorrenza risultando nettamente più affidabile e veloce rispetto alle proposte di Fastweb, Vodafone, WINDTRE (nominata in classifica semplicemente come Wind) e TIM. In particolare, Sky Wifi ha totalizzato un punteggio superiore di oltre 18 punti rispetto al secondo classificato e di quasi 22 punti rispetto al terzo. Quasi doppiato il punteggio di TIM. Ecco gli Speed Score dei cinque operatori a confronto.

Il risultato ottenuto nei test di Ookla è stato così commentato da Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, che dichiara: “È stato un anno di grandi successi per Sky Wifi e questo riconoscimento di Ookla, ottenuto con uno Speed Score mai registrato prima in Italia, conferma quanto sia eccellente la qualità del nostro servizio ultrabroadband. Le famiglie hanno sempre più bisogno di connessioni performanti per vivere al meglio l’intrattenimento via streaming o la vita lavorativa da remoto e Sky Wifi offre loro proprio questo: il massimo della velocità e il miglior rapporto qualità-prezzo”

Quanto costano e cosa includono le offerte Sky Wifi

I test di Ookla hanno confermato le prestazioni della rete Internet messa a disposizione da Sky Wifi. L’offerta per la connessione Internet di casa dell’operatore è disponibile tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega. A disposizione degli utenti ci sono varie offerte da considerare.

La prima opzione è rappresentata dall’attivazione “stand alone” di Sky Wifi. In questo caso, l’offerta include la linea telefonica e una connessione illimitata, tramite fibra FTTH o fibra mista FTTC. Il costo periodico è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese (ma non ci sono vincoli, l’offerta si può disattivare e si può passare ad altro operatore senza penali).

Nel canone mensile dell’abbonamento è sempre incluso Sky Wifi Hub, il modem router intelligente per la gestione della connessione Internet di casa che può essere abbinato all’app Sky WiFi per monitorare le prestazioni della rete. Il dispositivo è Dual Band e integra 8 antenne per garantire una copertura Wi-Fi in casa di ottimo livello. L’attivazione è di 29 euro una tantum.

Da segnalare anche l’offerta Sky Wifi + Prova Sky Q. Questa promozione include tutti i vantaggi di Sky Wifi, disponibile sempre a 24,90 euro al mese, e aggiunge il pacchetto promozionale Prova Sky Q. Tale promozione consente di provare tutta l’offerta Sky (Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids e Netflix) al costo di 9 euro per 30 giorni. Al termine del periodo promozionale sarà possibile scegliere se attivare o meno un abbonamento con Sky TV che resterà sempre indipendente da Sky Wifi.

