Apple ha appena lanciato i nuovi MacBook Air e MacBook Pro da 13 pollici dotati del nuovo processore M2 che garantisce un deciso passo in avanti in termini di performance rispetto al predecessore, l’apprezzatissimo M1. Le prossime novità in arrivo per la gamma MacBook dovrebbero essere le varianti del MacBook Pro con processori M2 Pro e M2 Max.

Tali varianti, esattamente come avvenuto con la gamma M1, dovrebbero arrivare nei tagli da 14 e 16 pollici. Le ultime informazioni rivelate dall’insider di Bloomberg, Mark Gurman, in occasione della tradizionale newsletter Power On, anticipano le tempistiche di lancio dei nuovi MacBook con processore M2 Pro e M2 Max. Ecco i dettagli:

Apple prepara i nuovi MacBook con M2 Pro e M2 Max: ecco quando è previsto il debutto

Secondo quanto rivelato da Gurman, Apple lavora già ai nuovi MacBook con processori M2 Pro e M2 Max, evoluzioni del recentissimo M2. In particolare, la casa di Cupertino potrebbe presentare a breve i nuovi MacBook da 14 e 16 pollici che dovrebbero presentare poche novità rispetto ai modelli attuali, al netto dell’aggiornamento del processore.

Il design e la dotazione di porte non dovrebbero registrare modifiche. L’aggiornamento del chip, con il passaggio da M1 Pro/Max a M2 Pro/Max (processori ancora inediti e su cui Apple non ha mai rilasciato alcun dettaglio ufficiale), rappresenterà il vero focus della nuova generazione.

Stando alle informazioni fornite da Gurman, i nuovi chip dovrebbero essere pronti per il periodo compreso tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023. Al netto di problemi con gli approvvigionamenti e la produzione, quindi, i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M2 Pro/Max potrebbero debuttare già entro la fine dell’anno in corso.

Nulla è ancora deciso anche se i progetti sono già da tempo in sviluppo. Per un quadro più dettagliato in merito alle tempistiche di lancio dei nuovi MacBook Pro sarà necessario attendere le prossime settimane.

Focus sul comparto grafico

Gurman ha anticipato anche quello che sarà il focus del salto generale tra M1 Pro/Max e M2 Pro/Max. Esattamente come avvenuto con il passaggio di consegne tra M1 e M2, infatti, Apple dovrebbe concentrarsi sul comparto grafico, garantendo un ulteriore passo in avanti in termini di performance per i MacBook che utilizzeranno i nuovi processori.

Il miglioramento prestazione sarà comunque generalizzato e seguirà quanto già visto nel salto generazionale tra M1 e M2. Il nuovo chip utilizzato dal MacBook Pro 13 e dal nuovo MacBook Air registra, secondo i primi benchmark, prestazioni superiori di oltre il 10% in Single Core e di quasi il 20% in Multi Core, senza perdere la sua elevata efficienza, rispetto a M1.

Passi in avanti analoghi dovrebbero arrivare anche per i nuovi M2 Pro/Max che dovrebbero garantire, quindi, una maria in più ai nuovi MacBook Pro di Apple. Per il momento, però, è ancora presto per quantificare con precisione il miglioramento prestazione a cui può ambire la gamma MacBook.

Di certo, i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici avranno un compito non facile. Raccogliere l’eredità dei modelli attualmente precedenti, senza perdite di efficienza e con un netto miglioramento delle capacità di calcolo (soprattutto lato grafico), richiederà un grande sforzo per Apple.

La casa di Cupertino, però, ha già dimostrato in passato di poter raggiungere livelli di eccellenza altissimi. Staremo a vedere, quindi, quali saranno le effettive caratteristiche dei nuovi processori di Apple. Per il debutto, invece, potrebbe essere sufficiente attendere l’evento di lancio autunnale di Apple.

