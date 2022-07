Si chiama Vasco Translator V4 ed è un interessante dispositivo che potrebbe rivelarsi molto utile per le vostre vacanze o anche in ambito lavorativo: si tratta, infatti, di un traduttore che è in grado di riconoscere 108 lingue e tradurle in tempi estremamente rapidi.

Vasco Translator V4 non è un semplice traduttore, in quanto mette a disposizione degli utenti anche alcune delle funzionalità tipiche di uno smartphone, rivelandosi così un dispositivo completo.

Vasco Translator V4 è molto più di un traduttore

Tra le caratteristiche del nuovo device di Vasco Electronics c’è una fotocamera da 8 megapixel integrata che può essere utilizzata per catturare immagini con testo, che verrà quindi tradotto.

Questa è la scheda tecnica:

processore MediaTek Helio A22

display da 5 pollici con risoluzione 576 x 1.440 pixel

2 GB di RAM

32 GB di memoria integrata

connettività 4G e WiFi

USB Type-C

batteria da 2.400 mAh

dimensioni: 149 x 55 x 10 mm

peso: 134 grammi

A dire del produttore, Vasco Translator V4 grazie ai suoi microfoni è in grado di filtrare i rumori di fondo fino al 99% e garantire agli utenti la possibilità di comunicare in lingua straniera anche in ambienti rumorosi, come un aeroporto, una stazione o un mercato (sfruttando gli altoparlanti integrati da 99 dB).

Alla base di Vasco Translator V4 vi sono 10 motori di traduzione a intelligenza artificiale, grazie ai quali è capace di tradurre 108 lingue da foto, 76 lingue in conversazione e 90 lingue da testo.

Uno dei punti di forza di questa soluzione è rappresentato dal supporto a una scheda SIM, attraverso cui il dispositivo sarà costantemente collegato ad Internet senza limiti di tempo e senza costi aggiuntivi.

Infine, Vasco Translator V4 può anche contare su una scocca resistente agli urti e agli spruzzi, così da consentire agli utenti di sfruttarlo senza troppi pensieri.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate saperne di più, potete trovare la pagina dedicata sul sito del produttore, ove potrete anche acquistarlo a 389 euro in cinque colorazioni (Black Onyx, Stone Gray, Cobalt Blue, Ruby Red e Pearl White). Presto il dispositivo dovrebbe arrivare anche su Amazon.