The LEGO Group ha annunciato oggi il lancio di un nuovo set, il numero 44 nella fortunata serie LEGO Ideas, che permette ai fan dei mattoncini di proporre le proprie idee che vengono poi analizzate e selezionate dai designer della compagnia danese, dopo aver ottenuto il supporto di almeno 10.000 fan iscritti al progetto.

LEGO Ideas The Office è stato proposto più volte da Jaijai Lewis, con alcune modifiche che hanno portato, nel 2020, all’approvazione del progetto. Il set farà la gioia degli appassionati della famosa serie TV, originariamente trasmessa in Inghilterra dalla BBC (2 stagioni) e seguita da un remake di ben 9 stagioni realizzato dalla NBC in associazione con Deedle-Dee Productions e Reveille Productions.

Un set per veri appassionati

La serie narra le vicende di una fantomatica impresa cartaria, guidata nella versione americana da Steve Carrell e girata come se fosse un documentario. Il nuovo set LEGO ricrea l’ufficio di Scranton della Dunder Mifflin, con l’ufficio di Michael Scott che può essere estratto ed esposto singolarmente. Sono presenti ben 15 minifigure e una enorme quantità di accessori per rendere credibile e veritiero il risultato finale.

Sono presenti i personaggi di Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre al gatto di Angela rigorosamente in versione LEGO. Sono dodici le minifigure dotate di testa con due espressioni, per mostrare diverse emozioni e ricreare varie scene della serie TV.

Utilizzando i 1,164 pezzi che compongono il set potrete ricreare, oltre all’ufficio di Michael, anche le scrivanie di Jim e Dwight, quelle di Phil e Stanley e la sala riunioni. Non mancano tocchi di classe come la teiera di Jim, l’anello di fidanzamento per Pam, la sceneggiatura di Michael o le armi nascoste di Dwight. Una volta completato il set misura 30 x 25 x 7 centimetri e rappresenta un magnifico regalo per i fan di The Office.

Jaijai Lewis, il fan che ha lanciato l’idea sull’omonima piattaforma, ha espresso così la propria soddisfazione:

“Per me, è uno spettacolo da seguire per rilassarsi. È divertente, riconoscibile e allo stesso tempo commovente. Ho sentito che migliaia di supporter nel corso degli anni hanno guardato la serie nei momenti di difficoltà, per risollevarsi il morale. Ho lavorato a questo progetto per oltre sette anni, ho usato foto del dietro le quinte, e ho riguardato più volte la serie per prendere spunto per i miei disegni. È stato davvero divertente ricreare i momenti più classici dello spettacolo e anche dopo aver ricevuto i 10.000 voti ho continuato a lavorare per migliorare il modello. Una delle modifiche più importanti è stato ridurre le dimensioni riuscendo allo stesso tempo a contenere così tanti personaggi. Sono grato ai fan che mi hanno votato, significa davvero molto per me.“

Il sogno di Jaijai è stato tradotto in realtà da Laura e Chris Perron, marito e moglie che lavorano entrambi come LEGO Model Designers, insieme al Graphic Designer Diego Sancho. Chris Perron ha così commentato il nuovo set:

“Jaijai ha fatto davvero un ottimo lavoro nel perfezionare la scala del modello e abbiamo creato il layout finale in modo da catturare il maggior numero di angolazioni iconiche, lasciando sufficiente spazio per 15 minifigure (e un gatto). È stato speciale poter co-disegnare il set insieme a mia moglie Laura, ci è sembrato di riprodurre la dinamica di coppia di Jim e Pam, Non abbiamo voluto porre limitazioni ai riferimenti, per questo ci sono adesivi extra e accessori che permettono di ricreare fedelmente vari momenti della serie.“

LEGO Ideas The Office è in pre ordine da oggi negli Stati Uniti (tramite Walmart) al prezzo di 119,99 dollari. Nel resto del mondo, Italia inclusa, sarà in vendita a partire dal primo ottobre 2022. Da noi potrà essere acquistato al prezzo di 119,99 euro a questo indirizzo.