Nelle scorse ore si è svolta la prima edizione dell’evento Stellantis Startup Awards, interessante iniziativa ideata da Stellantis per mettere in risalto alcune delle startup che più si sono contraddistinte per quanto riguarda l’innovazione nel settore della mobilità.

I sette progetti premiati da Stellantis possono fornirci una sorta di anticipazione su ciò che potremmo aspettarci dall’auto del futuro e Stellantis si è già prefissata un obiettivo importante al riguardo, il “Dare Forward 2030”, un piano che traccia il percorso verso la carbon neutrality entro il 2038.

Le startup premiate da Stellantis

Stellantis ha deciso di sfruttare l’ecosistema delle startup per accelerare la propria trasformazione in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, innovativa, pulita, sicura e conveniente e i progetti premiati rappresentano il suo sforzo in questo processo che sarà ancora piuttosto lungo.

Ecco i progetti premiati:

Customer Experience – il sistema EVAS (Emergency Vehicle Alert System) di HAAS Alert è stato sviluppato negli USA e ha lo scopo di aumentare la sicurezza a bordo del veicolo e contribuire a evitare le distrazioni al volante, segnalando in tempo reale la presenza di veicoli di soccorso o di pericoli nelle vicinanze. Questa tecnologia è già disponibile su alcuni modelli di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

– il sistema EVAS (Emergency Vehicle Alert System) di HAAS Alert è stato sviluppato negli USA e ha lo scopo di del veicolo e contribuire a evitare le distrazioni al volante, segnalando in tempo reale la presenza di veicoli di soccorso o di pericoli nelle vicinanze. Questa tecnologia è già disponibile su alcuni modelli di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Quality – un sistema di digitalizzazione della checklist e della dashborard per le ispezioni dei veicoli prima della consegna da parte di Daxium in Turchia sta aiutando Stellantis a migliorare il suo processo di controllo e a garantire standard sempre più elevati di qualità. Il progetto sarà presto implementato anche in Marocco, Egitto, Israele ed Europa.

– un sistema di digitalizzazione della checklist e della dashborard per le da parte di Daxium in Turchia sta aiutando Stellantis a migliorare il suo processo di controllo e a garantire standard sempre più elevati di qualità. Il progetto sarà presto implementato anche in Marocco, Egitto, Israele ed Europa. New Business – soluzione sviluppata da Demooz per mettere in contatto i proprietari dei veicoli con potenziali clienti, in modo da rendere per questi ultimi più semplice scoprire e provare le auto che desiderano acquistare. Tale progetto è al momento attivo anche in Italia su Citroën Ami e Fiat Nuova 500 totalmente elettrica.

– soluzione sviluppata da Demooz per mettere in contatto i proprietari dei veicoli con potenziali clienti, in modo da rendere per questi ultimi più semplice scoprire e provare le auto che desiderano acquistare. Tale progetto è al momento attivo anche su Citroën Ami e Fiat Nuova 500 totalmente elettrica. Automotive Tech − sistema ideato nel Regno Unito da Envisics per fornire informazioni sulla guida in maniera più efficace e tempestiva grazie a un head-up display di nuova generazione con la realtà aumentata e una tecnologia olografica . Questa soluzione sarà inclusa sui veicoli premium e di lusso di prossima generazione di Stellantis.

− sistema ideato nel Regno Unito da Envisics per fornire informazioni sulla guida in maniera più efficace e tempestiva grazie a un head-up display di nuova generazione con la e una . Questa soluzione sarà inclusa sui veicoli premium e di lusso di prossima generazione di Stellantis. Industry 4.0 – soluzione che arriva dal Brasile e che è stata ideata da Phygitall per utilizzare orologi intelligenti al fine di analizzare l’intensità dei movimenti delle mani e ottimizzare il processo di produzione , aumentando sicurezza, qualità ed efficienza.

– soluzione che arriva dal Brasile e che è stata ideata da Phygitall per utilizzare orologi intelligenti al fine di analizzare l’intensità dei movimenti delle mani e , aumentando sicurezza, qualità ed efficienza. Supply Chain – sviluppato in Argentina e Brasile da JettaCargo, questo sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per simulare il caricamento ottimale delle merci su camion e container, riducendo le emissioni di CO2 e il danneggiamento delle merci durante il trasporto e aumentando allo stesso tempo la sicurezza dei carichi.

– sviluppato in Argentina e Brasile da JettaCargo, questo sistema sfrutta l’intelligenza artificiale per simulare il caricamento ottimale delle merci su camion e container, e il danneggiamento delle merci durante il trasporto e aumentando allo stesso tempo la sicurezza dei carichi. Agility & Efficiency – soluzione di assistenza virtuale sviluppata da BlinkIN per dare ai tecnici delle officine il supporto remoto e in tempo reale da parte dei tecnici esperti di Stellantis via smartphone.

Questi progetti rendono bene l’idea di quanto lavoro e quanta tecnologia ci siano dietro una nuova auto da lanciare sul mercato.