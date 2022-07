Gli amanti della velocità, e in particolare quelli delle auto d’epoca, accoglieranno con entusiasmo il nuovo set Chevrolet Camaro Z28 LEGO, annunciato oggi dalla compagnia danese. Una delle muscle car più iconiche e amate di sempre, con le sue linee allo stesso tempo eleganti e sportive, è stata ricostruita in modo dettagliato ed è pronta a finire nelle case dei tanti fan adulti del marchio.

Un set curato e poliedrico

Ancora una volta il Gruppo LEGO ha curato il set fin nei minimi dettagli, con tanti elementi a caratterizzare un modello davvero stupendo nelle linee e nel design. Il volante funziona perfettamente, il motore è stato ricreato in maniera accurata e le porte si aprono e chiudono per rivelare i tanti dettagli dell’abitacolo, come il cambio o i dadi appesi allo specchietto retrovisore.

LEGO non si è però limitata ai dettagli interni, offrendo ai suoi fan la possibilità di personalizzare la vettura a seconda dei propri gusti. Ecco dunque che è possibile realizzare un modello completamente nero o sostituire parte della carrozzeria per aggiungere le iconiche strisce immancabili nelle auto da corsa, qui disponibili nelle versioni rosse, bianche e grigie.

E se tutto questo non dovesse bastare è possibile scegliere se realizzare il modello in versione hard top, con il tettuccio, o cabriolet per immaginarsi con i capelli al vento e un infinito senso di libertà. Senza dimenticare i fanali, che possono essere classici o a scomparsa, altra icona degli anni passati.

Harlan Charles, Product Marketing Manager di Chevrolet Camaro si è detto entusiasta del risultato finale, elogiando il lavoro degli ingegneri LEGO:

“La Camaro Z28 del 1969 ha fatto girare la testa a tutti gli amanti della velocità, sia sulla strada che fuori. Ed è per questo che siamo orgogliosi di vederla rivivere in un modo tutto nuovo grazie ai mattoncini LEGO. Chiunque ami il design iconico della Camaro Z28 può provare ora il brivido di costruire questo set e di esporlo con fierezza nella propria casa.”

Dal canto suo Sven Franic, Designer del Gruppo LEGO, ha sottolineato la grande ispirazione fornita dalle linee eleganti della muscle car americana, affermando:

“Con le sue linee classiche e il suo design raffinato, la Camaro Z28 non ha rivali in termini di eleganza e per questo motivo è diventata fonte di altissima ispirazione per questo nuovo progetto del Gruppo LEGO. Costruendo questo set, infatti, ci si può immaginare al volante e sentire il rombo del motore della macchina che sfreccia sull’asfalto.“

Sono ben 1.458 i pezzi che compongono questo incredibile modello, che saprà regalare emozioni sia durante la sua costruzione sia una volta esposto, pronto per attirare su di sé l’attenzione di tutti. Una volta completata l’auto misura 36 centimetri di lunghezza, 14 di larghezza e oltre 10 di altezza.

Il set Chevrolet Camaro Z28 LEGO sarà in vendita su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal primo agosto al prezzo di 169,99 euro. A partire dal primo gennaio 2023 potrete acquistare il set anche presso i negozi Mornati Paglia.