Ha preso il via in questi minuti Amazon Prime Day, l’evento dedicato agli iscritti al programma Amazon Prime giunto quest’anno all’ottava edizione. Come ogni anno sono decine di migliaia i prodotti in promozione e anche l’edizione 2022, che come negli anni precedenti è destinata a durare 48 ore, porta alla ribalta parecchi prodotti decisamente interessanti.

Gli appassionati di smart home, in particolare quelli degli aspirapolvere robot, non possono certo perdersi l’offerta dedicata a Viomi Alpha 2 Pro, uno dei migliori robot in circolazione e oggi ancora più interessante grazie a uno sconto particolarmente appetibile. In occasione del Prime Day infatti potete acquistarlo su Amazon a 639,99 euro invece di 799,99 euro.

Vediamo allora di scoprirne insieme le caratteristiche che me fanno del top di gamma Viomi un best buy che vi renderà la vita domestica decisamente più semplice.

Navigazione evoluta

Il più grande punto di forza di Viomi Alpha 2 Pro è rappresentato dalla tecnologia anti collisione, che su questo robot raggiunge lo stato dell’arte. Quattro sensori laser, una novità assoluta in questo settore, permettono al robot di riconoscere in maniera rapida ed efficiente l’abitazione e grazie all’intelligenza artificiale è possibile ottenere percorsi di pulizia più efficienti e precisi.

La presenza di due laser LiDAR frontali permette inoltre il riconoscimento di ostacoli entro 70-90 millimetri, così da evitarli nel caso rappresentino un impedimento. Viomi Alpha 2 Pro è in grado di riconoscere oltre 150 oggetti domestici, come ciabatte, cestini, ciotole per il cibo degli animali domestici, prese e cavi di corrente e molto altro. Così non dovrete ricordarvi di rimuovere ogni oggetto dal pavimento nel timore che possa risultare di intralcio alla pulizia.

I sensori laser laterali inoltre permettono al robot di avvicinarsi all’ostacolo e di pulire a una distanza massima di 15 millimetri, così da pulire sempre al meglio, sia nei posti più disordinati sia negli angoli della casa che altri robot evitano. Il tutto senza danneggiare i mobili o far cadere oggetti preziosi.

Non manca ovviamente la possibilità di mappare più piani, così che il robot possa pulire tutti i piani di un’abitazione sapendo sempre dove si trova.

Nessun residuo

Seguendo un trend che è ormai decisamente consolidato, ancher Viomi Alpha 2 Pro dispone di una base di svuotamento automatico, che funge anche da base di ricarica. Al termine di ogni pulizia lo sporco raccolto dal robot sarà aspirato nell’apposito sacchetto inserito nella base e, grazie al sistema anti dumping 2.0 nessuna particella finirà di nuovo nell’aria.

Viomi ha infatti ridotto del 60% la lunghezza del condotto di aspirazione: in questo modo bastano soli 15 secondi per svuotare completamente il serbatoio in maniera efficiente, senza lasciare alcun residuo. La base di ricarica è inoltre dotata di un sistema di filtraggio a tre livelliche blocca oltre il 95% delle sostanze pericolse senza lasciare residui nell’aria che viene reimmessa nell’ambiente.

Elevata potenza di aspirazione

Non c’è superficie che possa opporre resistenza alla potenza di Viomi Alpha 2 Pro, che con i suoi 4.000 Pa è in grado di raccogliere polvere, sporco, capelli, peli di animali e altri residui dal pavimento, rimuovendo anche le macchie secche e le impronte che spesso troviamo sul pavimento, lasciate dai piedi umidi.

È possibile aggiungere un serbatoio da 320 millilitri per lavare il pavimento durante la fase di pulizia, così da rimuovere anche eventuali macchie secche, sfruttando il panno in microfibra che viene bagnato in maniera intelligente a seconda delle necessità. Il robot è inoltre in grado di riconoscere i tappeti, quando li incontra, aumentando di conseguenza la potenza aspirante così da essere sicuri di raccogliere lo sporco presente.

La batteria da 5.200 mAh permette di pulire fino a 420 metri quadri, davvero tantissimi. E nel caso in cui la batteria dovesse scaricarsi, il robot è in grado di tornare alla base, ricaricarsi e riprendere da dove era stato interrotto.

Grande esperienza d’uso

Potete controllare il funzionamento di Viomi 2 Alpha Pro attraverso gli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant, ma il metodo migliore rimane quello di installare Xiaomi Home sul vostro smartphone, abbinarlo all’aspirapolvere e sfruttare le decine di funzioni evolute.

Potete impostare il livello di potenza, variandolo a seconda della stanza da pulire, così come il livello di acqua da utilizzare qualora abbiate installato l’apposito accessorio. È possibile modificare la mappa creata per adattarla alla realtà, creare muri virtuali per impedire al robot di entrare in determinate stanze o aggiungere delle zone di esclusione, perfette se avete aree da evitare (stanza dei bambini, presepio o altri ostacoli).

L’offerta del Prime Day

In occasione dell’Amazon Prime Day 2022 Viomi ha deciso di applicare uno sconto particolarmente sostanzioso al proprio modello di punta, che può quindi essere acquistato a 639,99 euro invece di 799,99 euro, con un risparmio di ben 160 euro, davvero niente male.

