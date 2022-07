È terminata da pochi giorni la campagna promozionale “Sconto Subito” di MediaWorld. Ma oggi ne parte subito una nuova, che riprende proprio l’esempio di quest’ultima, soprattutto la formula Più spendi più lo sconto aumenta.

Samsung Week, così si chiama la promozione in questione che permette di beneficiare fino a un massimo di 250 euro di sconto immediato superando un certo tetto di spesa accumulabile su diversi prodotti che rientrano nei termini dell’offerta. Fra le categorie compatibili ci sono sia gli smartphone che i computer, sia i tablet che gli elettrodomestici. Un po’ di tutto, insomma, per una settimana che vuole rispondere al Prime Day di Amazon a suon di offerte, in vigore fino a domenica 17 luglio 2022. Ecco tutti i dettagli.

Come funziona la promo Samsung Week di MediaWorld

I prodotti in offerta compatibili

Come anticipato, la Samsung Week di MediaWorld in questione è una promozione che permette di ottenere uno sconto immediato che varia in base al totale della spesa effettuata. I dispositivi che contribuiscono alla somma sono i prodotti Samsung compatibili, anche a tasso zero. Eccoli tutti:

Queste sono le categorie da cui potete scegliere ciò che vi interessa e beneficiare dello sconto relativo fino a domenica prossima, 17 luglio 2022, come anticipato. A seguire trovate invece gli scaglioni relativi, basati sul totale della spesa effettuata sui prodotti Samsung compatibili:

50 euro di sconto con una spesa minima di 250 euro

con una spesa minima di 250 euro 100 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro 250 euro di sconto con una spesa minima di 1000 euro

Tutte le offerte di MediaWorld della Samsung Week (fino al 17 luglio 2022)

Termini e condizioni da sapere relativi alla Samsung Week

Non tutti i prodotti Samsung presenti nel catalogo di MediaWorld sono compatibili con l’offerta in questione. Ne sono esclusi ad esempio quelli presenti nelle altre iniziative della catena. Ecco un breve riepilogo dei termini relativi, che potete in ogni caso approfondire qui.

La promozione è attiva sui prodotti a marchio Samsung. SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa: tutti i prodotti che partecipano alla promozione “LA CUCINA DEI TUOI SOGNI”, tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online “SOLO PER OGGI” e “SOLO PER IL WEEKEND”, i prodotti ad INCASSO a marchio SAMSUNG in allegato, i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Vi ricordiamo che la Samsung Week di MediaWorld è in vigore fino a domenica 17 luglio 2022. E che per trovare altri prodotti tech in offerta, il consiglio è di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo le migliori offerte del web, selezionate manualmente. Ecco il link diretto per accedervi.

