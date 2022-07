Negli ultimi anni il mercato delle auto è andato sempre più verso il settore dei veicoli elettrici e ciò anche a causa della notevole “spinta” che l’Unione Europea e i vari Governi stanno dando sia ai produttori che agli utenti.

Ma in molti si chiedono quante siano in realtà le preoccupazioni per la tutela ambientale a spingere il settore delle auto elettriche se, allo stato attuale, l’energia elettrica viene comunque prodotta in gran parte sfruttando le fonti di energia non rinnovabile (come ad esempio il petrolio, il carbone e il gas naturale) e resta il non secondario problema dello smaltimento della crescente mole di batterie provenienti dai veicoli elettrici.

Ebbene, per chi si augura che ci sia una valida alternativa alle auto elettriche per salvaguardare la salute del Pianeta c’è una buona notizia: in Cina è stata sviluppata un’auto che funziona interamente ad energia solare.

L’auto solare Tianjin non certo è il primo tentativo di questo tipo del mondo delle auto e negli ultimi anni si stanno facendo sempre più numerosi i progetti che provano a puntare su tale soluzione per la mobilità del futuro.

Le caratteristiche dell’auto solare Tianjin

Presentata in occasione della World Intelligence Conference, l’auto solare Tianjin pare sia stata realizzata in appena cinque mesi grazie a una grande collaborazione tra 42 aziende e 3 università e può contare su 47 tecnologie avanzate (per esempio, ha una dotazione che le permette di eseguire la guida autonoma al “livello 4 e superiore”).

L’area del modulo solare di questo veicolo è di 8,1 metri quadrati e ci sono 4 posti a sedere (un conducente e tre passeggeri).

Ecco qualche dettaglio tecnico relativo all’auto solare Tianjin:

dimensioni del veicolo: 4.080 mm di lunghezza × 1.770 mm di larghezza × 1.811 mm di altezza

interasse di 2.850 mm

peso pari a 1.020 kg

produzione massima giornaliera di energia pari a 7,6 kWh (nelle giornate di sole)

pacco batterie con densità energetica di 330 Wh/kg

distanza massima testata pari a circa 74 km

velocità massima pari a circa 79 km/h

Non si tratta di certo di prestazioni capaci di lasciare a bocca aperta, soprattutto se paragonate con quelle dei veicoli elettrici “tradizionali” ma c’è da considerare che parliamo di un’auto a sola energia solare e, pertanto, molto meno inquinante.

Ad ogni modo, l’auto solare Tianjin rappresenta una dimostrazione che è possibile realizzare veicoli che possono essere alimentati interamente da una fonte naturale (peraltro decisamente abbondante) di energia pulita.