Presentata nel 2015, per celebrare i 105 anni del marchio, l’Alfa Romeo Giulia doveva essere l’auto del rilancio di Alfa Romeo con il marchio che ambiva a diventare un riferimento del mercato premium delle quattro ruote. Le cose, però, sono andate diversamente. In questi anni, infatti, la Giulia ha registrato vendite ben al di sotto delle attese, anche per via di una gamma che ha ricevuto pochissimi aggiornamenti. Nel futuro di Alfa Romeo, però, ci sarà ancora spazio per la berlina. La casa italiana lavora ad una nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che sarà elettrica al 100% e potrà contare su di un’autonomia elevatissima e, naturalmente, su performance da vera sportiva (anche se a zero emissioni).

Alfa Romeo Giulia Elettrica: futuro a zero emissioni per la berlina italiana che continuerà ad essere il simbolo del brand

Il futuro dell’Alfa Romeo Giulia, così come quello di Alfa Romeo, è in fase di definizione. La casa italiana lavora alla nuova generazione della sua berlina, già confermata (per ora solo a parole) da Jean-Philippe Imparato, il manager francese a cui Stellantis ha affidato il compito di rilanciare il marchio Alfa Romeo. La nuova Giulia si farà e sarà solo questione di tempo prima che il modello attualmente sul mercato cedi il testimone alla nuova generazione.

Il nuovo modello poggerà sull’ancora inedita piattaforma STLA Large di Stellantis. Il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA sta lavorando ad una nuova gamma di piattaforme per i modelli del futuro. La Large (evoluzione della piattaforma Giorgio della Giulia) supporterà appieno le auto elettriche e coprirà il segmento D ed il segmento E del mercato. In sostanza, sarà la base di partenza della nuova generazione di Alfa Romeo Giulia.

Sul nuovo progetto della Giulia ci sono pochi punti fermi. Alfa Romeo dovrebbe abbandonare le motorizzazioni endotermiche nel giro di pochi anni. Dopo il recente debutto dell’Alfa Romeo Tonale e il già confermato lancio del B-SUV (atteso per il 2024), tutte le nuove Alfa saranno a zero emissioni. Di conseguenza, anche la Giulia sarà elettrica. La nuova vita della berlina sarà a zero emissioni, con buona pace degli appassionati.

Grazie alla piattaforma Large, inoltre, la Giulia dovrebbe presentare un’autonomia da record arrivando fino a 800 chilometri di percorrenza, un valore ad oggi difficilissimo da raggiungere per un’elettrica di serie. Le prime informazioni sul progetto anticipano la presenza di due varianti, una con batteria da 101 kWh ed una “long range” da 118 kWh. Molto probabilmente, la Giulia arriverà sul mercato in versione “dual motor” anche se un modello base potrebbe avere un singolo motore elettrico.

Il debutto della nuova Giulia Elettrica non è vicino. Il nuovo modello dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2027, quando la piattaforma Large sarà pronta per la produzione di serie.

Anche Quadrifoglio e (forse) GTA

Il passaggio all’elettrico non si tradurrà in un addio alle ambizioni sportive. Anche la nuova Alfa Romeo Giulia elettrica sarà bella da guidare e offrirà un elevato livello di performance. Come anticipato in passato dal CEO del brand Imparato, la casa italiana sta lavorando in questi mesi a definire le caratteristiche dei modelli sportivi di nuova generazione, adeguandosi al trend del mercato, dovranno passare alla mobilità a zero emissioni.

La Giulia di nuova generazione, quindi, dovrebbe arrivare anche in versione Quadrifoglio, raccogliendo il testimone della berlina sportiva che, in questi anni, ha raccolto record, come il giro veloce al Nurburgring, e premi in tutto il mondo. Sarà necessario attendere ancora qualche anno per capire come farà la Giulia Quadrifoglio a passare da motori benzina a motori elettrici senza perdere i suoi tratti distintivi.

In futuro, inoltre, non è esclusa la realizzazione di una Giulia GTA, erede del modello limited edition presentato nel 2020 dalla casa italiana e realizzato in 500 unità. Anche in questo caso, sarà necessario attendere il completamento dello sviluppo per saperne di più sul progetto.

Alfa Romeo: i modelli in arrivo nei prossimi anni

Prima di chiudere, andiamo a riepilogare quella che dovrebbe essere la composizione della gamma Alfa Romeo per i prossimi anni. Il marchio punterà sull’elettrico. Dopo il Tonale, C-SUV disponibile da poche settimane, è in arrivo un nuovo B-SUV che sarà realizzato in versione benzina e in versione elettrica. Successivamente, tutte le Alfa Romeo saranno elettriche. Ci saranno le nuove generazioni di Giulia e Stelvio, entrambe su base Large ed entrambe elettriche. È stato confermato anche il lancio di un SUV di segmento E (quindi più grande dello Stelvio) che arriverà nel 2027.

