L’AGCOM ha pubblicato un comunicato con il quale informa di aver approvato gli impegni che DAZN aveva proposto per rispondere alle richieste che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva avanzato sia per il servizio di streaming che per l’assistenza proposta agli abbonati.

Ecco come DAZN intende migliorare il suo servizio

Gli impegni per DAZN prevedono l’avvio di un canale di assistenza tramite WhatsApp, che si aggiungerà alle altre modalità già previste a partire dalla seconda metà di luglio e che sarà attivo dalle 8 alle 23 dal lunedì alla domenica.

DAZN si anche è impegnata ad attivare un servizio di assistenza tramite persone in carne e ossa e soprattutto a garantire ad almeno il 70% dei chiamanti una risposta entro 45 secondi.

La piattaforma si è impegnata anche a predisporre un’apposita unità interna di monitoraggio della qualità e dell’efficienza del servizio clienti.

Inoltre, la sezione “Guida” del sito ufficiale verrà aggiornata con l’obiettivo di facilitare ulteriormente il reperimento delle informazioni per gli utenti del servizio.

Un altro impegno presentato all’AGCOM riguarda il miglioramento della qualità delle immagini anche in caso di ridotta disponibilità di banda, soprattutto durante le dirette delle partite di Serie A.

DAZN si è inoltre impegnata a creare un’unità di monitoraggio congiunta con l’AGCOM per supervisionare le attività proposte, oltre a collaborare con i singoli operatori di telecomunicazioni per garantire una migliore distribuzione del traffico di rete e dei contenuti.

In quest’ottica DAZN si è genericamente impegnata a sviluppare una roadmap per aumentare l’utilizzo della soluzione Multicast per evitare il congestionamento del traffico su rete TIM.

