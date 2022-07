Si conclude il 15 luglio la colossale svendita estiva di Gogobest, noto store online specializzato nella commercializzazione di prodotti di mobilità elettrica. Sono decine i prodotti in promozione, con sconti che superano il 50% e offrono occasioni imperdibili per chi sta cercando una bici a pedalata assistita, un monopattino o altri prodotti.

Ci sono alcuni prodotti però che sono particolarmente interessanti sia per il loro prezzo sia per il loro impiego, attuale e in vista dei mesi invernali. Andiamo a scoprire i quattro modelli che abbiamo selezionato per voi, insieme a una piccola lista di prodotti particolarmente scontati. A fine pagina poi troverete il link alla pagina con tutti i prodotti in offerta.

YESOUL S3

Partiamo con una bici da spinning, che difficilmente associamo al periodo estivo, quando le condizioni meteo sono ideali per lunghe pedalate all’aperto. In questi giorni però, col il caldo che non sembra dare tregua, diventa fastidioso e pericoloso anche pedalare sotto il sole. Perché non pensare dunque a YESOUL S3, una bici da interno che vi permette di sudare al fresco?

Si tratta di una bici da camera con resistenza magnetica, con la possibilità di avere fino a 100 diversi livelli per simulare anche le salite più difficili, collegamento Bluetooth con smartphone o tablet per avere sotto controllo i dati del proprio allenamento. E sarete già pronti anche per il prossimo inverno, quando il freddo vi terrà in casa. Potete acquistare YESOUL S3 su Gogobest a 289,99 euro invece di 699,99 euro

King Smith Walking Pad R2

Se alla bici preferite un paio di scarpette da corsa, dovete fare un pensierino a King Smith Walking Pad R2, ideale per la stagione più fredda ma, allo stesso modo, anche per quella più calda. È pensato per chi vuole camminare ma non disdegna qualche corsetta, visto che permette di raggiungere i 10 Km/h, un ritmo discreto per chi non vuole strafare.

Può essere ripiegato, per occupare pochissimo spazio in casa (dietro una porta, sotto al letto, a fianco dell’armadio) e ha una barra di sostegno che va estratta per poter superare i 6 Km/h. Si controlla con un telecomando ma anche in maniera automatica, a seconda della propria posizione sul tappeto.

È in promozione a 499,99 euro invece di 899,99 euro su Gogobest.

BEZIOR S500

Se volete muovervi nel traffico cittadino, per lavoro, diletto o anche solo per fare la spesa, ma non volete faticare troppo, BEZIOR S500 è la soluzione che fa per voi. Si tratta di un monopattino elettrico, con motore da 500 watt in grado di raggiungere la velocità massima di 25 Km/h e di coprire fino a 50 chilometri grazie a una batteria da 48V/15 Ah.

Il monopattino può essere ripiegato per il trasporto in auto o sui mezzi pubblici e si ricarica completamente in meno di 7 ore. Offre un freno anteriore elettronico e uno posteriore a disco per la massima sicurezza, luci di posizione e schermo per il controllo dei parametri operativi. Lo trovate in promozione a 329,99 euro invece di 699,99 euro.

BEZIOR M1

Chi invece non può fare a meno di una bici, ma vuole un piccolo aiuto nelle salite, ma anche solo per non arrivare troppo sudato a scuola o al lavoro, può scegliere BEZIOR M1, una city bike a pedalata assistita con motore da 250 watt collocato nel mozzo posteriore e una batteria da 48V/12,5Ah che garantisce fino a 80 chilometri di autonomia.

È dotata di cerchi da 27,5 pollici e nel pieno rispetto delle normative vigenti assistendo l’utente fino a 25 Km/h, salvo poi disattivare il motore lasciando ai pedali il compito di aumentare la velocità. Sul fronte sicurezza abbiamo due freni a disco mentre il cambio a 7 rapporti è prodotto da Shimano. È in offerta su Gogobest a 799,99 euro invece di 1.299 euro.

Altre offerte

Su Gogobest trovate ovviamente anche molti altri modelli in promozione, in particolar modo bici a pedalata assistita, pieghevoli e per il fuoristrada. Ecco alcune delle promozioni più interessanti che potete trovare in questi giorni:

Al link sottostante invece trovate tutti i prodotti in promozione per la colossale svendita estiva di Gogobest. Ricordate che i prezzi sono inclusivi di IVA e spese di spedizione, con consegne rapide dai magazzini europei.

Gogobest Clearance sale

Informazione Pubblicitaria