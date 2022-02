A margine della presentazione dei nuovi smartphone di fascia elevata OPPO Find X5 e Find X5 Pro, il colosso cinese ha presentato anche le sue nuove cuffie true wireless chiacchierate negli ultimi giorni, un modello di fascia elevata. Si chiamano OPPO Enco X2, sono state realizzate in collaborazione con Dynaudio, hanno un sistema di cancellazione del rumore dedicato e, nei paragrafi qui sotto, ve ne parliamo per filo e per segno (per quello che possiamo visto che le informazioni ufficiali trapelate non sono poi così numerose).

Caratteristiche tecniche e funzioni delle cuffie OPPO Enco X2

Disponibili in due colori, nero e bianco, le nuove cuffie OPPO Enco X2 sono delle in-ear wireless, come da tendenza attuale, che sono state costruite in collaborazione col produttore audio danese Dynaudio che ne ha curato la firma sonora.

A giustificare la fascia elevata in cui si vanno a piazzare, il design a doppio driver coassiale con un tweeter planare a magnete quadruplo impegnato a gestire le le frequenze alte, e un secondo driver dinamico da 11 mm che pensa d’altro canto ai bassi.

Audio a parte, le OPPO Enco X2 supportano il Bluetooth 5.2, LHDC 4.0 (con velocità di codifica fino a 900 kbps), e vantano un sistema di cancellazione del rumore che garantisce una profondità massima di riduzione dei rumori ambientali pari a 45 dB e una larghezza di 4 kHz.

Prezzo e disponibilità delle cuffie OPPO Enco X2

Nonostante siano state annunciate proprio ora, non sono state ancora comunicate le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità delle cuffie OPPO Enco X2 sul mercato italiano. Tuttavia, lato costi, guardando al listino del modello precedente che vanno a sostituire, pari a 179 euro, difficilmente si discosteranno su tali livelli. Vi sapremo dire in ogni caso di più non appena OPPO dichiari pubblicamente il tutto.

