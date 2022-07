Ortur è indubbiamente uno dei nomi maggiormente conosciuti nel panorama delle incisioni laser e la sua creazione più recente, Ortur Laser Master 3, rappresenta il meglio attualmente disponibile sul mercato.

Laser Master 3 è stata ridisegnata per fare in modo che il centro di gravità della sua struttura meccanica risultasse il più basso possibile, al fine di ridurre al minimo le vibrazioni armoniche del frame e garantire risultati ancora più precisi. Ridotto anche il peso del modulo laser LU2-10A da 10 watt, che con i suoi 235 grammi unisce una potenza elevata a ottime capacità di raffreddamento.

La nuova scheda madre di Ortur Laser Master 3, unita a un firmware riprogettato, con ottimizzazioni del flusso del G-code, permette di superare le limitazioni dei modelli precedenti, che riuscivano a raggiungere una velocità di 6.000 mm/min. Nuovo anche il chip TMC2209 che permette al driver di avere una coppia elevata, massima silenziosità e nessun cambio di riferimento.

Il vero punto di forza di Ortur Laser Master 3 è la sua velocità di incisione, che raggiunge i 20.000 mm/min: questo significa che un’immagine di 10×10 centimetri impiegherà circa 10 minuti per essere completata, contro i 30 minuti necessari con i modelli precedenti. Per chi utilizza la macchina a scopi commerciali questo si traduce in un notevole incremento dei profitti, per gli utenti amatoriali resta comunque un notevole risparmio di tempo.

Ortur Laser Master 3 può inoltre contare su una precisione straordinaria, appena 0,01 millimetri, il che permette di incidere in maniera accurata anche in prossimità dei bordi. Inoltre Laser Master 3 è in grado di tagliare materiali fino a 30 millimetri, realizzando non solo incisioni ma anche finiture sagomate, con una profondità del raggio di 8 millimetri.

Semplificati anche i controlli, grazie a una WebUI che permette di controllare la macchina anche da smartphone, senza che sia necessario installare driver o collegamenti al PC. Tutto infatti può avvenire tramite WiFi, per la massima facilità di utilizzo.

Ortur non ha trascurato la sicurezza, con blocco di sicurezza, protezioni aggiuntive per evitare danni a cose o persone e sistemi di controllo per tensione e corrente, con un pulsante per lo stop di emergenza che interrompe immediatamente tutte le operazioni.

Ortur, azienda nata solo 4 anni fa, conferma quindi la propria crescita esponenziale in un settore in costante evoluzione, dove è necessario saper innovare per rimanere al vertice, pur mantenendo prezzi accessibili. Ne è una prova la promozione che accompagna il lancio di questo nuovo incisore laser.

O fronte di un prezzo di listino di 709,99 euro, è presente un codice sconto che vi permette di acquistare Ortur Laser Master 3 sul sito ufficiale, ma anche su Madethebest e Sinismall, a soli 614,99 euro. A seguire i link per l’acquisto con i relativi codici sconto.

