I fan (e le fan) del mattoncino più famoso al mondo hanno avuto la possibilità di scoprire i tanti set LEGO approntati in occasione dell’apertura delle celebrazioni per il 90° anniversario della compagnia danese. Il LEGO CON 2022, presentato da Vick Hope, Joel McHale e Melvin Odoom, ha presentato nel corso delle due ore dell’evento virtuale e gratuito, tutte le novità che stanno per arrivare sul mercato.

90 anni di gioco

La sessione 90 anni di gioco ha dato il via ai festeggiamenti con il lancio di due prodotti celebrativi, riedizioni in chiave moderna di altrettanti set che hanno fatto la storia di LEGO. Il Castello dei Cavalieri del Leone LEGO è dedicato agli appassionati di storia medievale, con ponte levatoio e saracinesca funzionanti, passaggi nascosti, ruote idrauliche e vie di fuga sotterranee, mentre i fan della fantascienza e delle esplorazioni spaziali possono gioire con il set Esploratore galattico LEGO, svelato con una toccante reunion di famigli e LEGO.\

Annunciata anche la campagna estiva Make the World a Playground, che invita adulti e bambini a rendere più giocoso il mondo usando immaginazione e creatività.

Nuovi set meravigliosi

Nel corso dell’evento sono stati annunciati anche i nuovi set della linea LEGO Avatar, che celebra l’uscita, in programma nel mese di dicembre, del film Avatar: La Via dell’Acqua. Il set più bello è senza dubbio Toruk Makto e l’albero delle anime LEGO Avatar, che ricrea una delle scene più toccanti del primo film in cui Jake, nei panni di Toruk Makto, difende l’Albero delle Anime e Pandora radunando il Clan Omatikaya.

I tantissimi fan dell’universo di Star Wars invece potranno presto ricreare le scene della saga di fantascienza più amata con i set The Justifier LEGO Star Wars e Walker AT-TE LEGO Star Wars, provenienti dalla serie The Bad Batch.

LEGO ha pensato anche ai fan Marvel con uno dei set più grandi, il Sanctum Sanctorum dedicato a Doctor Strange, tornato quest’anno al cinema, per ricostruire il celebre edificio e aprire la propria porta sul multiverso. Novità anche per chi ama Minecraft, con Il villaggio abbandonato LEGO Minecraft e Le Segrete dello scheletro LEGO Minecraft, che permetteranno agli appassionati di divertirsi a lungo.

Nuove espansioni anche per l’universo LEGO Super Mario, con numerosi pack che aggiungono personaggi intriganti come Nabbit, il toad viola, Hammer Bro, Waddlewing Toady, Baby Yoshi, Red Yoshi e Blue Shy Guy. Tutti i personaggi, così come quelli presentati in passato, possono essere utilizzati con gli Starter Pack di LEGO Mario, LEGO Luigi e LEGO Peach.

Gli appassionati di calcio, in particolare i tifosi del Barcellona, possono invece gioire per il set che permette di creare un giocatore del Barcellona, con diversi numeri di maglia, in formato BrickHeadz. C’è stato inoltre spazio per scoprire le prime tre minifigure della nuova collezione in arrivo nella seconda metà del 2022.

Epiche sessioni di costruzione

Il LEGO CON 2022 ha inoltre regalato numerosi momenti creativi, come una masterclass tenuta da Angus MacLane, regista del nuovo film Pixar Lightyear, una sessione che mostra come i set cinematografici di Harry Potter diventano dei set LEGO e una spettacolare sfida di costruzione LIVE LEGO Masters dove concorrenti da tutto il mondo si sono sfidati in diretta.

Tra le novità annunciate segnaliamo LEGO Art Motivi floreali, le Patch cucibili e adesivi LEGO DOTS, una nuova estensione dell’app Robot Inventor per la serie LEGO MINDSTORMS, nuovi set LEGO NINJAGO e LEGO CITY.

A seguire il riepilogo dei prezzi e date di lancio dei set più interessanti del LEGO CON 2022: