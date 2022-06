Il Samsung Summer Festival in corso sullo store di Samsung continua. Fino al prossimo 27 di giugno è possibile ottenere fino al 15% di sconto extra si tantissimi prodotti disponibili sullo store della casa coreana. La promozione si estende a Smart TV, notebook, smartwatch, monitor e a tanti altri prodotti di casa Samsung, compresi smartphone e tablet. Le occasioni per un buon affare, quindi, non mancano di certo. Se non potete aspettare l’Amazon Prime Day 2022, al via tra un paio di settimane, la nuova tornata di offerte Samsung per quest’esclusivo “Flash Weekend” riserva un gran numero di offerte da tenere in considerazione. Ecco i dettagli:

Samsung Summer Festival: tante offerte e sconti extra per il week end

Le offerte del Samsung Summer Festival continuano e, fino al prossimo 27 di giugno, c’è la possibilità di sfruttare il codice promozionale SUMMER (da inserire direttamente nel carrello per completare l’acquisto) in modo da ottenere uno sconto extra fino al 15% sul prezzo del prodotto o dei prodotti da acquistare. Grazie al codice sconto SUMMER è possibile ottenere un extra sconto del 10% sui TV e sugli elettrodomestici di casa Samsung. Il taglio di prezzo sale al 15% sui prodotti della divisione Informatica che comprende tutta la gamma di monitor da gaming di Samsung e tante altre proposte da cogliere al volo.

Da segnalare la possibilità di creare bundle di prodotti per ottenere uno sconto aggiuntivo, fino al 20% della spesa complessiva. Con le offerte del Samsung Summer Festival, inoltre, con un ordine minimo di 599 euro si riceverà un voucher da 250 euro da utilizzare, entro il prossimo mese di settembre sullo store Samsung. Per quanto riguarda il pagamento dei prodotti acquistati, inoltre, è possibile puntare sul finanziamento a tasso zero fino a 30 rate e con prima rata a ottobre. C’è anche il pagamento flessibile in 3 rate senza interessi con Klarna. Su tutti i prodotti in offerta sul Samsung Store, inoltre, è possibile beneficiare della consegna gratuita. Per un quadro dettagliato sulle offerte c’è la possibilità di sfruttare il link qui di sotto:

>> Scopri le offerte del Samsung Summer Festiva con codice sconto SUMMER <<