Il mese di giugno segna da sempre, almeno per gli studenti, la fine di un percorso e il passaggio a una nuova fase della propria vita. Per alcuni ci sono ancora in ballo gli esami, altri hanno semplicemente completato il proprio percorso di studi e si accingono a entrare nel mondo del lavoro.

Per festeggiare il momento GoDeal24, uno dei più importanti store online dedicati alla vendita di licenze software, lancia una vendita promozionale che permette di ottenere sconti particolarmente vantaggiosi sui prodotti più venduti. L’occasione è quindi propizia per chi approfitterà del passaggio al livello successivo di istruzione, acquistando un nuovo computer, o per chi ha già trovato lavoro e necessita di una nuova build per svolgere le proprie mansioni.

Il costo di acquisto dei nuovi software rappresenta da sempre un grosso ostacolo per chi studia e non dispone di un proprio reddito, ancora di più in questo momento di crisi economica. Una licenza di Office 2021 Professional costa oltre 400 euro e molti si rivolgono ad altre soluzioni, più o meno lecite per ovviare al problema.

Con la Graduation Sale di GoDeal24 anche questo cruccio sparisce, visto che è possibile acquistare Office 2021 Pro a partire da 24,99 euro, con la possibilità di veder scendere ulteriormente il prezzo nel caso di pacchetti multipli di licenze. Vi basterà trovare 4 amici, parenti o colleghi di lavoro interessati all’occasione per portarvi a casa una licenza di Office a 12,99 euro.

Per ottenere tali prezzi vi basterà utilizzare il codice EGD62 valido per i seguenti prodotti:

E con lo stesso codice sconto (EGD62) potete ottenere uno sconto del 62%anche su alcuni bundle che includono Windows e Office, per avere tutto quello che vi serve per utilizzare al meglio il vostro computer.

Altre offerte>>>

Ottimi anche4 gli sconti sulle licenze singolo (o bi-pack) di Windows 10, incluse le versioni speciali del sistema operativo Microsoft, sulle quali è attivo uno sconto del 50% utilizzando il codice EGD50.

GoDeal24 non si limita ovviamente a vendere licenze di prodotti Microsoft, ma offre prezzi interessanti anche sugli strumenti migliori per tenere sempre in ordine il vostro computer. In questo caso non è necessario inserire alcun codice sconto per ottenere i prezzi indicati:

Altri strumenti >>>

Ricordate che su GoDeal24 potete acquistare in tutta tranquillità, come testimoniano i giudizi lasciati dagli utenti su TrustPilot, dove lo store ha ottenuto un punteggio di 4,9 con un tasso di soddisfazione del 98%, indice della bontà del servizio. In ogni caso per qualsiasi domanda precedente l’acquisto o successiva all’ordine potete rivolgervi al servizio assistenza che risponde 24 ore al giorno, sette giorni su sette, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria