Da quando Mark Zuckerberg ha presentato Meta a ottobre 2021, i prodotti dell’azienda hanno iniziato a essere rinominati per riflettere il nuovo brand.

Tra questi Facebook Pay che sta diventando Meta Pay, un portafoglio per il metaverso che consente di gestire in modo sicuro i pagamenti anche nel mondo virtuale, come annunciato ieri dallo stesso Zuckerberg tramite un post su Facebook.

Meta Pay punta sull’interoperabilità per l’acquisto e la proprietà dei beni digitali

Zuckerberg immagina che in futuro Meta Pay funzionerà come un portafoglio universale per tutti gli articoli digitali che gli utenti acquistano o creano nel metaverso, sottolineando che la prova di proprietà sarà importante per accedere a qualsiasi esperienza virtuale con gli articoli digitali acquistati.

Il numero uno di Meta spiega che nell’immediato il prodotto non cambierà di molto e consentirà ancora di inviare denaro ad amici e familiari su Facebook, Instagram e WhatsApp, nonché di pagare gli acquisti ed effettuare donazioni.

Zuckerberg ammette che il tipo di interoperabilità che immagina è ancora molto lontano, ma afferma che offrirebbe esperienze molto migliori per le persone e maggiori opportunità per i creatori.

Inutile dire un’app portafoglio è un altro modo con cui l’azienda può guadagnare denaro sulla pelle dei creatori all’interno del metaverso.

