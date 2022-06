La gamma di offerte fibra ottica di WINDTRE si appresta a registrare diverse novità. L’operatore si prepara a mettere a disposizione dei nuovi clienti che attiveranno un abbonamento per Internet a casa una serie di opzioni di sicuro interesse. È in arrivo una nuova offerta con Netflix incluso che va ad affiancarsi a nuove soluzioni convergenti fisso + mobile, pensate per garantire Giga illimitati sotto rete WINDTRE ai clienti che scelgono l’operatore sia per la linea fissa che per la linea mobile. Ecco tutte le novità in arrivo per la fibra ottica di WINDTRE:

La fibra ottica di WINDTRE disponibile in abbinamento con Netflix a 33,99 euro al mese

A partire dal prossimo 22 giugno 2022, la gamma di offerte WINDTRE registrerà un’importante novità con il lancio della nuova offerta Super Fibra & Netflix che sarà attivabile sia dai nuovi clienti che dai già clienti, con cambio del piano d’abbonamento attivo.

Il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 33,99 euro al mese e comprende l’abbonamento Super Fibra, con Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download oppure tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e linea telefonica fissa con chiamate a consumo (le chiamate illimitate costano 3 euro in più al mese).

Nel prezzo è incluso anche il costo della sottoscrizione a Netflix con piano Standard (del valore di 12,99 euro) che consente l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea con la fruizione dei contenuti in Full HD. Da notare, inoltre, che l’offerta includerà anche 12 mesi di Amazon Prime gratis (quindi con accesso garantito a Prime Video e a tutti i vantaggi extra di Prime).

Il modem Wi-Fi, invece, sarà proposto in vendita abbinata al costo di 5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nell’importo del canone mensile (in caso di recesso anticipato, però, ci sono da pagare le rate residue). L’offerta, inoltre, consentirà di ottenere Giga illimitati gratis su 3 SIM WINDTRE.

Rispetto all’offerta base Super Fibra, la nuova proposta di WINDTRE presenta un costo di 11 euro garantendo un risparmio di 1,99 euro al mese sul costo di Netflix. Da notare che dal proprio account Netflix sarà possibile cambiare piano e passare al piano Premium al costo di 5 euro in più al mese.

Per i nuovi clienti, l’offerta è attivabile, con le stesse caratteristiche e con tecnologia FTTC NGA e Fibra FTTH, anche nelle aree bianche ma con un costo di 35,99 euro al mese. Per i già clienti WINDTRE bisogna considerare un contributo di attivazione di 20 euro una tantum per poter attivare Super Fibra & Netflix.

Unlimited Limited Edition è la nuova offerta mobile per i clienti di rete fissa WINDTRE

Tra le novità del listino di offerte WINDTRE c’è anche la nuova Unlimited Limited Edition. L’offerta in questione è riservata ai già clienti WINDTRE di rete fissa che attivano una SIM WINDTRE (con o senza portabilità del numero) con la stessa anagrafica. Questa tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati in 4G e 5G

Unlimited Limited Edition presenta un costo di 9,99 euro al mese, a prescindere dal tipo di abbonamento attivato. Da notare che l’offerta può essere attivata anche insieme a Super Fibra. In questo caso, il bundle comprenderà:

abbonamento Super Fibra per la linea fissa di casa con Internet illimitato a 22,99 euro al mese

Unlimited Limited Edition a 9,99 euro al mese

Il costo complessivo sarà, quindi, di 32,98 euro al mese. L’offerta in questione è attivabile qui di seguito:

>> Scopri e attiva Super Fibra di WINDTRE da 22,99 euro al mese <<

Le altre novità di WINDTRE

Con l’inizio della settimana, WINDTRE ha rinnovato il suo listino con diverse promozioni aggiuntive. Tra le nuove offerte disponibili troviamo: