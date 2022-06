L’operatore TIM ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale, nella sezione Assistenza – Informazioni per i consumatori, che a partire dal 1 agosto 2022 il costo mensile del servizio di produzione e spedizione della fattura cartacea subirà un aumento, insieme ad alcune offerte di telefonia fissa.

Nuove rimodulazioni TIM in arrivo ad agosto

La modifica unilaterale delle condizioni economiche di contratto prevede dunque due rimodulazioni:

Il servizio di produzione e spedizione della fattura cartacea passerà dagli attuali 3 euro a 3,90 euro ciascuna IVA inclusa

ciascuna IVA inclusa Le offerte Tutto Voce e Voce Senza Limiti subiranno un aumento del canone di 2 euro al mese IVA inclusa

I clienti coinvolti dalle rimodulazioni sono stati avvisati con una comunicazione pubblicata nella fattura del mese di giugno.

Qualora il cliente decidesse di rinunciare alla fattura cartacea, avrà facoltà di attivare gratuitamente il servizio Conto online chiamando il servizio clienti al numero 187, in alternativa la stessa operazione può essere svolta tramite l’area riservata MyTIM del sito web o attraverso l’app MyTIM.

Ovviamente i clienti avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso in maniera gratuita e senza il pagamento di penali (anche in caso di vincoli contrattuali di permanenza), comunicando la propria intenzione all’operatore entro e non oltre il 31 agosto 2022. Ci sono varie modalità per richiedere di esercitare il diritto di recesso:

Attraverso l’area clienti MyTIM

Inviare una lettera postale a Casella Postale 111 CAP 00054 di Fiumicino (provincia di Roma)

Spedire una PEC all’indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

Attraverso il Servizio Clienti 187

Recandosi fisicamente presso un punto vendita TIM

Se sulla linea che si intende disdire sono in corso pagamenti rateali (telefoni, modem, TV, contributo di attivazione), il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue con le stesse tempistiche e le stesse modalità adottate fino al momento del recesso; sarà comunque possibile decidere di saldare il conto in un’unica soluzione, specificandolo nella comunicazione per esercitare il diritto di recesso.

