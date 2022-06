L’estate è ormai arrivata, anche se mancano ancora 3 giorni all’inizio ufficiale, e le temperature stanno salendo in molte parti del nostro Paese. Torna quindi la voglia di stare al fresco o all’aria aperta e di muoversi, ma senza fare troppa fatica. Cosa c’è di meglio quindi se non una bella bici a pedalata assistita o un monopattino elettrico, per muoversi in montagna, in collina, o nelle strade cittadine, ma senza sudare troppo?

Casca dunque a fagiolo la nuova iniziativa promozionale di Geekmall, lo store online che ha lanciato una serie di sconti su bici e monopattini elettrici, ma anche su cuffie e speaker Bluetooth, per ascoltare la vostra musica preferita anche fuori casa. Tra i tanti prodotti ne abbiamo selezionati tre, i più interessanti, ma potete scoprire tutte le offerte visitando il link che trovate a fine pagina e sfruttare i coupon attivi sui prodotti in promozione.

KUGOO KIRIN M4 Pro

Il monopattino elettrico è sempre più diffuso nelle grandi città, visto che permette di muoversi agilmente nel traffico, ma anche nei centri più piccoli, risultando comodo per chi vuole respirare aria fresca o si reca al lavoro a pochi km da casa. KUGOO KIRIN M4 Pro è una soluzione decisamente interessante, vista la presenza di un motore da 500 watt che gli permette di superare pendenze di 20 gradi e di raggiungere velocità di 40-45 Km/h (ovviamente su aree private, visto che su strade pubbliche il limite rimane di 25 Km/h).

Grazie alla batteria da 16.000 mAh l’autonomia può raggiungere i 70 km, diventando quindi il compagno ideale per chi deve percorre solo pochi chilometri al giorno per andare al lavoro o a scuola. Il doppio freno a disco garantisce un’ottima sicurezza insieme al sistema di attenuazione degli urti, molto comodo nelle strade più dissestate.

Gli pneumatici da 10 pollici hanno un design che garantisce la massima aderenza so ogni superficie e il carico massimo raggiunge i 150 Kg, perfetto quindi per grandi e piccini. È possibile ripiegarlo per semplificare il trasporto in auto o sui mezzi pubblici.

Potete acquistare KUGOO KIRIN M4 Pro su Geekmall a 539,99 euro invece di 677,99 euro

ELEGLIDE M1

Se al monopattino elettrico preferite una bici elettrica (a pedalata assistita) ecco un’ottima offerta relativa a ELEGLIDE M1, bici elettrica con motore da 250 watt, che rispetta dunque le normative vigenti, in grado di aiutare la pedalata fino ai 25 Km/h, velocità a cui viene automaticamente disinserita l’assistenza.

Dispone di una batteria agli ioni di litio da 36V/7.5Ah che permette di coprire fino a 65 Km con una sola carica. Si tratta ovviamente di un dato che può variare in base al percorso e al peso del ciclista. È possibile impostare cinque livelli di assistenza, tra 12/16/20/23/25 Km/h, sfruttando anche il cambio Shimano con 3 corone anteriori e 7 pignoni al posteriore, per trovare sempre il giusto rapporto in base alla pendenza.

La forcella anteriore è dotata di ammortizzatore per garantire un buon comfort di marcia mentre gli pneumatici da 27,5 pollici si adattano a vari tipi di superficie stradale e garantiscono una migliore manovrabilità.

Potete acquistare ELEGLIDE M1 su Geekmall a 654 euro invece di 699,99 euro

NAVEE N65

Chiudiamo con NAVEE N65, un monopattino elettrico molto curato dal punto di vista estetico e con una buona scheda tecnica, che rispetta i limiti di legge. È dotato di un motore da 500 watt che permette al monopattino di superare pendenze del 25% e di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. La velocità può essere regolata su quattro livelli: 6 Km/h, 15 Km/h, 20 Km/h e 25 Km/h, per adattarsi a ogni condizione.

Il sistema di rotazione doppia rende più facile la guida, mentre sul fronte della sicurezza troviamo un freno elettrico all’anteriore, con sistema ABS, e in freno a disco meccanico al posteriore. Non mancano un faro anteriore per la guida sicura anche di notte e un doppio meccanismo di chiusura del manubrio.

Il funzionamento del monopattino può essere gestito anche tramite applicazione, per conoscere l’autonomia residua e gestire le varie modalità di utilizzo.

Potete acquistare NAVEE N65 su Geekmall a 564,99 euro invece di 699,99 euro.

In occasione della promozione Geekmall ha attivato anche tre codici sconto, applicabili su qualunque acquisto:

GEEKMALL100 con 5 euro di sconto su acquisti superiori ai 100 euro

con 5 euro di sconto su acquisti superiori ai 100 euro GEEKMALL300 con 15 euro di sconto per acquisti superiori ai 300 euro

con 15 euro di sconto per acquisti superiori ai 300 euro GEEKMALL800 con 30 euro di sconto per acquisti superiori agli 800 euro.

Potete trovare tutti i prodotti in promozione visitando la pagina speciale dedicata all’evento, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria