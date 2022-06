Unieuro rilancia oggi il NO IVA SHOW: tante offerte per pochi giorni

Nelle scorse ore, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di riproporre un’iniziativa promozionale molto interessante: è tornato il NO IVA SHOW, con offerte davvero niente male su una lunga lista di prodotti tecnologici.

Insomma, dopo che pochi minuti fa vi abbiamo illustrato un’iniziativa simile da parte di MediaWorld e dopo che nei giorni scorsi avevamo visto delle interessanti promozioni riguardanti bici elettriche e monitor Samsung, andiamo a scoprire le migliori proposte di Unieuro.

Offerte “NO IVA SHOW” di Unieuro (fino al 19 giugno)

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste nell’ambito di questa nuova promozione di Unieuro, andiamo a riepilogarne brevemente le informazioni essenziali. Il NO IVA SHOW del noto rivenditore permette di ottenere sconti dal 18% su numerosi prodotti tecnologici a partire da 199 euro (nel caso degli elettrodomestici, si parte addirittura dal 36%). L’iniziativa è disponibile sullo store online di Unieuro, sarà valida fino al 19 giugno prossimo e gli sconti sono già calcolati, dunque non ci sono codici sconto da aggiungere per ottenerli.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire una selezione di offerte, già suddivise in base alla categoria merceologica dei prodotti per facilità di consultazione.

Smartphone e iPhone

Wearable

Tablet e computer

Monopattini elettrici

Queste e tutte le altre offerte della promozione sono disponibili in negozio e al link sottostante:

Offerte “NO IVA SHOW” di Unieuro (fino al 19 giugno)

Leggi anche: migliori notebook di giugno 2022