Anche se le temperature di queste ultime settimane non invogliano certo a pedalare, soprattutto nelle ore più calde, l’estate è il periodo migliore per uscire in bici, sia per mantenersi in forma che per muoversi più agilmente nel traffico cittadino, con un occhio anche ai consumi e alla sostenibilità ambientale.

Negli ultimi anni si stanno facendo sempre più strada le bici a pedalata assistita, ideali per chi non è particolarmente allenato o non vuole arrivare al lavoro sudato, così come per chi vuole esplorare la natura senza per questo doversi allenare per anni. A questo proposito vogliamo segnalarvi tre interessanti prodotti in promozione su Gogobest, uno dei più rinomati store online che si occupano di micro mobilità elettrica.

GOGOBEST GF300

Pensata soprattutto per la mobilità urbana, GOGOBEST GF300 è una bici a pedalata assistita pieghevole, ideale quindi per essere caricata in auto o sui mezzi pubblici senza risultare particolarmente ingombrante. Rientra nella categoria delle fat bike, essendo dotata di pneumatici da 20 x 4 pollici, perfetta per chi deve muoversi in città dove spesso il fondo stradale è sconnesso o interrotti da binari e altre asperità.

Può contare su un motore da ben 1.000 watt e su una batteria da 48V e 12,5 Ah, in grado di spingere la bici fino a 25 Km/h, limite imposto dall’attuale codice della strada. La batteria garantisce fino a 100 chilometri di autonomia, un dato destinato a variare in funzione del peso del conducente, della velocità e del percorso seguito.

GOGOBEST GF300 può contare su un doppio freno a disco per la massima sicurezza, telaio in alluminio per contenere il peso (che comunque si attesta sui 32 Kg) e batteria estraibile per ricaricarla comodamente in casa al termine dell’utilizzo. Il cambio è realizzato da Shimano e ha 7 velocità, il sellino può essere ripiegato per facilitare l’estrazione della batteria e non mancano le luci anteriore e posteriore. Due le colorazioni tra cui scegliere, nera e arancione.

Potete acquistare GOGOBEST GF300 al prezzo di 1.179,99 euro invece di 1529,99 euro utilizzando il codice NAE9YY8

BEZIOR XF200

Se oltre a muovervi in città amate anche le uscite sui sentieri sterrati, dove è richiesta una struttura diversa, ecco Bezior XF200, una mountain bike pieghevole con doppia ammortizzazione, per la massima stabilità e maneggevolezza su ogni superficie. È dotata di un motore da 1.000 watt, sufficiente per superare anche le salite più impegnative, e di una batteria da 48V/15Ah che offre un’autonomia fino a 135 Km. La velocità è limitata a 25 Km/h, almeno sulle strade pubbliche, mentre sui terreni privati è possibile “sfrecciare” fino a 40 Km/h.

Anche Bezior ha scelto degli pneumatici da 20 pollici, con una larghezza di 4 pollici, per garantire il massimo comfort in ogni situazione, dotando la bici di due freni a disco idraulici, perfetti anche per le discese più spericolate.

Il telaio è realizzato in alluminio con una sospensione posteriore idraulica in grado di assorbire un carico di quasi 300 Kg e sopportare un peso del conducente fino a 200 Kg. È presente un cambio a sette rapporti Shimano con corona anteriore da 52 denti. Quattro i colori disponibili: nero/grigio, nero/rosso, nero/giallo e nero/blu.

Acquistate Bezior XF200 su Gogobest a 1299,99 euro invece di 1899,99 euro utilizzando il codice NAE9YY8

GOGOBEST GF700

Chiudiamo questa serie di proposte con GOGOBEST GF700, che nell’aspetto ricorda maggiormente una mountain bike tradizionale. Non è pieghevole e monta ruote più grandi, in questo caso da 26 x 4 pollici, così da risultare ancora più maneggevole nell’utilizzo fuoristradistico.

Dispone di un motore da 1.000 watt e di una batteria da 48V/17,5 Ah, che permettono di avere una velocità di 25 Km/h e una autonomia di 70 Km. Quest’ultima ovviamente varia in funzione del percorso, della velocità e del peso del conducente, la velocità massima è limitata per legge ma è possibile, su aree private, raggiungere i 50 Km/h e superare pendenze fino a 45 gradi.

Sono presenti due freni a disco idraulici, cambio Shimano a sette rapporti con tre corone all’anteriore. Tre anche i colori tra cui scegliere: nero/verde, nero/rosso e nero/giallo.

Acquistate GOGOIBEST GF700 a 1.399,99 euro invece di 1.899,99 euro con il codice NAE9YY8

