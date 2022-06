Con un post sul proprio profilo Facebook, Mark Zuckerberg annuncia la novità del giorno: la possibilità di trasferire tutti i dati di WhatsApp da Android a iPhone. Oltre alla cronologia delle chat, sono inclusi anche foto, video, messaggi vocali e impostazioni, mantenendo la crittografia end-to-end come precisa lo stesso Zuckerberg. Ne sono esclusi la cronologia delle chiamate e il nome visualizzato.

Una novità particolarmente attesa (e dovuta), questa che era nell’aria già da tempo, da quando trapelavano i primi indizi di un’imminente migrazione delle chat da Android a iOS, o ancora prima con il lancio della funzione inversa, il trasferimento dei dati di WhatsApp da iOS ad Android.

Comunque, ecco tutto quello che c’è da sapere, in primis i requisiti e la procedura per effettuare la migrazione.

I requisiti per effettuare la migrazione da Android a iOS

Per effettuare l’operazione è necessario per prima cosa avere uno smartphone con a bordo Android 5 Lollipop o superiore, e dall’altra un iPhone con a bordo iOS 15.5 o più recenti (non è detto funzioni con la prima beta di iOS 16 al momento, più probabile con la versione stabile che arriverà più in là).

Fra i requisiti specificati nella pagina ufficiale dedicata (che vi linkiamo in fondo) è necessario avere installata sul proprio smartphone Android l’app Passa a iOS (che potete scaricare qui dal Google Play Store) e almeno la versione 2.22.7.74 di WhatsApp per Android. Lato iPhone, è necessaria invece la versione numero 2.22.10.70 di WhatsApp per iOS.

Questi sono gli altri requisiti specificati da WhatsApp nella pagina dedicata:

deve essere utilizzato lo stesso numero di telefono su entrambi i dispositivi ;

; l’iPhone deve essere impostato o ripristinato alle impostazioni di fabbrica per essere associato all’app Passa a iOS e trasferire i dati dal telefono Android;

entrambi i dispositivi devono essere collegati a una fonte di alimentazione;

entrambi i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi. In alternativa, il dispositivo Android deve essere collegato all’hotspot dell’iPhone.

Come trasferire i dati di WhatsApp da Android a iPhone

Compresi e confermati i requisiti, passiamo a vedere i passaggi necessari per effettuare la migrazione di tutti i propri dati di WhatsApp da uno smartphone Android a iPhone.

Dall’app Passa a iOS sul telefono Android bisogna per prima cosa seguire le istruzioni riportate a schermo per abbinare il proprio iPhone tramite il codice personale. Fatto questo è necessario poi selezionare WhatsApp dalla schermata “Trasferisci dati“, toccare su “Inizia” e attendere che l’app faccia il resto, tutte operazioni da eseguire sullo smartphone Android.

Dopo aver pigiato “Continua” e atteso che Passa a iOS abbia completato il trasferimento dei dati da Android a iOS possiamo prendere in mano l’iPhone. Qui ora bisogna installare l’ultima versione disponibile sull’App Store di WhatsApp (la trovate qui) e accedere con lo stesso numero di telefono utilizzato sullo smartphone Android usato finora. Tutto qua, terminato il processo di inizializzazione ci saranno le chat e tutto il resto disponibili.

Per inciso, la pagina di WhatsApp che fa da guida per questa operazione, tiene a sottolineare inoltre che i dati trasferiti non vengono archiviati nel cloud finché non viene creato un backup su iCloud e che quegli stessi dati resteranno anche nel telefono Android fino al momento in cui verrà eliminato WhatsApp o la memoria dello smartphone.

Come promesso, maggiori dettagli e informazioni relativi al trasferimento dei dati di WhatsApp da Android a iOS li trovate qui.

