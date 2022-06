Pur essendo una startup che ha da poco festeggiato il suo primo compleanno, ADO (A Dece Oasis) ha già raggiunto dei considerevoli risultati sui mercati internazionali, guadagnandosi un’ottima fama tra i produttori di bici elettriche. Il successo della compagnia asiatica è destinato a crescere ulteriormente, in particolare grazie alla certificazione rilasciata da SGS, azienda svizzera leader nei servizi di verifica e certificazione di qualità.

Qualità in ottica green

ADO può contare su un laboratorio di ricerca e sviluppo all’avanguardia, con numerosi strumenti per testare la qualità dei prodotti, la sicurezza dei componenti elettrici e la resistenza allo stress delle componenti meccaniche, per assicurare ai propri utenti che quanto esce dalle linee di produzione sia sicuro e resistente.

La certificazione QTL Laboratory rilasciata da SGS è una prova della qualità dei prodotti realizzati da ADO, essendo basata su una serie di test e standard adottati in tutta Europa e in Canada. Il laboratorio di ricerca del produttore cinese testimonia l’impegno a sviluppare nuove tecnologie per realizzare bici elettriche sempre migliori e innovative, senza dimenticare l’ambiente.

La riduzione dell’impatto ambientale è un argomento che viene affrontato molto seriamente in questi anni e ADO vuole dare il suo contributo in merito. Ne è prova il progetto siglato tra ADO e SGS per ridurre le emissioni nocive e contribuire in maniera attiva alla salvaguardia dell’ambiente.

Mr. Sen, fondatore di ADO, ha così commentato il riconoscimento ottenuto:

“Speriamo che ADO diventi la scelta principale in fatto di bici elettriche da parte di chi deve compiere brevi spostamenti quotidiani. Puntiamo a fornire la miglior esperienza possibile, anche dal punto di vista della sicurezza e dell’affidabilità. I nostri utenti devono avere più felicità dalla vita, per cogliere tutte le opportunità che si presenteranno loro.“

A Dece Oasis parteciperà inoltre a Eurobike 2022, che si terrà a Francoforte in due diverse date, dall’1 al 3 luglio e dal 13 al 7 luglio, presso la Hall 9.0 / A04. Nel corso dell’evento sarà possibile toccare con mano i prodotti del marchio e scoprire alcune novità esclusive. Per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di ADO.

