Giusto qualche giorno fa, vi abbiamo riportato la notizia di come Apple sia al lavoro su un iPad Pro da 14,1 pollici con tecnologia ProMotion e mini-LED atteso per l’inizio del prossimo anno.

A marzo invece vi avevamo parlato del possibile arrivo di un iPad Pro con chip M2, atteso per l’autunno; la notizia proveniva dal solito Mark Gurman attraverso la sua newsletter Power On, e sempre dalla stessa fonte arriva ora un’ulteriore conferma.

Il nuovo iPad Pro con chip M2 arriverà entro la fine dell’anno

Sebbene dunque per il modello da 14,1 pollici ci sia da aspettare il 2023, pare che per la nuova versione di iPad Pro con chip M2 si debba attendere meno, presumibilmente tra settembre e ottobre:

Dipende da come lo definisci ‘presto’. Se presto è settembre o ottobre, allora sì. E non vedo l’ora. Il mio iPad Pro 2020 con un A12Z sta già mostrando la sua età (incredibile come funziona) e non supporta le ultime funzionalità multitasking. In effetti, ho caricato iPadOS 16 sul mio iPad Pro e non riesco proprio a trovare nulla di nuovo. Per il prossimo iPad Pro, aspettati chip M2, ricarica wireless e aggiornamenti al sistema di fotocamere.

Dunque stando a quanto dichiarato da Gurman, il prossimo iPad Pro vedrà la luce fra qualche mese, sarà mosso dal chip Apple Silicon M2 (potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle differenze tra M1 e M2), dotato di ricarica wireless e con un sistema di fotocamere rivisto e aggiornato.

