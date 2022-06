Nelle scorse ore Mark Zuckerberg ha annunciato che Horizon Home sarà rilasciato come parte di un nuovo update per il visore Meta Quest 2.

Sebbene Meta abbia insistito molto sul fatto che la realtà virtuale rappresenta il futuro dei social network, fino a questo momento Meta Quest 2 non ha supportato un modo semplice per socializzare.

Horizon Home è in arrivo su Meta Quest 2

Ebbene, così come promesso lo scorso anno, con Horizon Home la situazione dovrebbe cambiare radicalmente, in quanto tale funzionalità consentirà agli utenti di andare a trovare gli amici nelle loro case virtuali.

La propria casa è il luogo nel quale ci si ritrova nel momento in cui si indossa il visore per la prima volta e gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra opzioni predefinite (come una stazione spaziale, una locanda giapponese o un patio con vista su un tramonto tra i monti). Ci sono applicazioni di terze parti che permettono di personalizzare la casa virtuale e nei progetti futuri di Meta vi è l’introduzione della possibilità di realizzare la casa virtuale desiderata senza la necessità di software di altre aziende.

Mark Zuckerberg ha fornito una dimostrazione di ciò che Horizon Home può garantire agli utenti, incontrandosi “virtualmente” con Alex Honnold e guardandolo arrampicarsi su una parete delle Dolomiti:

Pare che il team di Meta abbia anche studiato delle soluzioni per evitare che gli utenti vengano infastiditi su Horizon Home da persone che non conoscono e si rivelino moleste (come la possibilità di rimuoverle, bloccarle o segnalarle).

Senza dubbio gli appassionati di tecnologia saranno stuzzicati dall’idea di provare un’esperienza di questo tipo anche se, andando sempre più verso il mondo virtuale (o il Metaverso), c’è il serio rischio che in molti possano trovarsi ad avere ancora più difficoltà a relazionarsi con gli altri in modo “tradizionale”.

