Il futuro di Ferrari sarà, inevitabilmente, legato all’elettrico ed il progetto della prima Ferrari elettrica è già stato confermato dalla casa di Maranello. Con il mercato europeo che si prepara a dire addio alla vendita di motori benzina e diesel dal 2035, Ferrari non può certo farsi trovare impreparata. L’elettrificazione è già iniziata con modelli come la SF90 Stradale e la 296 GTB (e le relative varianti Spider). Si tratta, però, di progetti plug-in hybrid.

Il prossimo passo del programma di elettrificazione di Ferrari è rappresentato dal debutto di una supercar a zero emissioni, un progetto potenzialmente ancora più rivoluzionario rispetto al Ferrari Purosangue, il SUV in arrivo nei prossimi mesi che sarà dotato di un ben più tradizionale motore benzina V12. Già la prossima settimana potrebbero arrivare i primi dettagli sulla nuova Ferrari elettrica. Ecco le ultime novità sui piani di Ferrari per il suo primo progetto dedicato al settore delle auto elettriche:

Ferrari prepara la nuova elettrica: appuntamento al 16 giugno per saperne di più

Il prossimo 16 giugno è in programma il Capital Markets Day di casa Ferrari. Nel corso dell’evento, il CEO della casa di Maranello, Benedetto Vigna, andrà ad illustrare i piani di sviluppo di Ferrari per i prossimi 4 anni. L’elettrificazione sarà, inevitabilmente, al centro di questi piani. La conferma arriva da Bloomberg che, citando fonti vicine a Ferrari, ha rilasciato alcune anticipazioni su quelle che saranno le prossime mosse della casa di Maranello.

Nel corso dell’evento della prossima settimana, infatti, Ferrari potrebbe annunciare un importante potenziamento delle sue capacità produttive. L’azienda, infatti, avrebbe acquistato terreni adiacenti ai suoi stabilimenti di Maranello. Su questi terreni dovrebbe essere realizzata una terza linea di montaggio, dedicata esclusivamente a modelli ibridi (con sistema plug-in) ed elettrici che andranno ad arricchire la gamma Ferrari nei prossimi anni.

Contestualmente, l’azienda potrebbe realizzare anche un nuovo centro di ricerca e sviluppo legato all’elettrificazione e, in particolare, al tema delle batterie, un elemento chiave del futuro di Ferrari. Il potenziamento delle strutture produttive, con un focus sull’elettrico e su tutte le tecnologie collegate, è fondamentale per il futuro di Ferrari e dovrebbe accelerare i tempi di lancio della nuova elettrica, distante, secondo i rumor, appena pochi anni.

Quando arriverà la prima elettrica di Ferrari?

Non dovrebbe mancare molto al lancio della prima elettrica di Ferrari. Il progetto, infatti, dovrebbe essere uno degli elementi chiave del nuovo piano industriale che la casa di Maranello annuncerà nel corso dell’evento del 16 giugno. Rumor degli ultimi mesi hanno anticipato il possibile lancio del nuovo progetto entro il 2025. Si tratta di tempistiche plausibili considerando che, ad oggi, non è mai stato avvistato alcun prototipo dell’elettrica (a differenza Purosangue che da mesi è in test in strada in vista del debutto programmato nei prossimi mesi).

La nuova supercar elettrica di Ferrari sarà solo il primo passo di un programma di elettrificazione più complesso ed articolato. La casa di Maranello non ha ancora comunicato le tempistiche del passaggio all’elettrico per tutta la gamma. Tale processo sarà graduale e comporterà l’arrivo di diversi nuovi modelli nel corso dei prossimi anni. Nella seconda metà del decennio, quindi, il lancio di Ferrari a zero emissioni potrebbe diventare un evento tutt’altro che raro. Ne sapremo di più, probabilmente, già nel corso della prossima settimana, in occasione dell’evento del 16 giugno.

